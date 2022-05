"O nome coloca a capivara ainda mais íntima na vida dos paranaenses. Nós gostamos e aprovamos. É um nome simpático, fácil de entende", disse CEO da Metrocard.

Depois de quase um mês de enquete, a Metrocard apresentou nesta segunda-feira (23) o nome da sua mais nova mascote: Capitana, o preferido de 67,4% dos participantes.

“Eu não acredito. Não imaginei que eu teria chance e agora estou comemorando. Que ótima notícia”, afirmou a jovem Emanuele Naiara de Quadros, vencedora da ação que rolou no último mês no Instagram da Metrocard (@cartao.metrocard) e da Tribuna do Paraná (@tribunapr). A brincadeira mobilizou milhares de participantes, que precisavam curtir os perfis e sugerir um nome criativo para a mascote.

Capitana derrotou outros dois fortes concorrentes: Capivarita (que teve 18,9% dos votos) e Capitiba (que somou 13,8%). A simpática capivara apareceu pela primeira vez na ação do “Dia Mundial Sem Carro” do ano passado e foi um sucesso. Com forte identidade local e acessível para adultos e crianças, a capivara chama atenção por onde passa e conquistou o carinho de passageiros e colaboradores das empresas associadas à Metrocard.

A dona do nome vencedor é formada em Educação Física e mora no bairro Pinheirinho. O nome Capitana tem relação com a espécie do animal (o maior roedor do mundo) e a Região Metropolitana de Curitiba. “Eu vi alguns nomes e pensei que como ela era mascote dos ônibus da Região Metropolitana, juntar os dois seria uma boa. Não estou acreditando ainda na notícia”, disse a sortuda. Aliás, a ação promoveu dupla comemoração para Emanuele. Na última quarta-feira (18), ela comemorou aniversário. “Fiz 30 anos e vou levar o marido para comemorar o presente no resort. É muito bom começar o dia assim”, relatou a vencedora.

Para Ayrton Ferreira do Amaral Filho, CEO da Metrocard, a ação surpreendeu com a iniciativa das pessoas em querer dar o nome pra divertida capivara. “Foi algo bem acima das nossas expectativas, pois quando se fala em transporte público, as pessoas logo pensam em coisas complicadas. Então, quando se pensa em algo lúdico, ou seja, coisas positivas, a interação foi rica. As pessoas ficaram felizes e foi importante para todos. O nome coloca a capivara ainda mais íntima na vida dos paranaenses. Nós gostamos e aprovamos. É um nome simpático, fácil de entender”.

A campanha foi um sucesso interna e externamente. “Uma iniciativa muito boa da agência de propaganda. Partiu de uma experiência que tivemos com a capivara, de interação com os clientes, nos ônibus e até na sede da Metrocard. As pessoas ficaram felizes com essa interação. Momentos como esse de descontração são muito importantes na vida e no dia a dia das pessoas. Estamos felizes com o impacto que isso trouxe”, disse Ayrton.

O CEO da Metrocard reforçou, ainda, o ideal da empresa, que busca levar os passageiros em segurança aos seus destinos. “Em conversas que tivemos, identificamos no nome Capitana uma relação com um capitão. O capitão da Nau do Transporte Coletivo. A Capitana é o capitão do ônibus, que conduz todos em segurança”, disse Ayrton. A Metrocard representa empresas de ônibus que atendem cidades da Região Metropolitana de Curitiba.

Conheça a Metrocard

Em 2008, um grupo de empresários se reuniu com o desejo de oferecer um transporte melhor e mais moderno para a Região Metropolitana de Curitiba. A partir daí, nasceu a Metrocard. A Associação, que congrega as empresas, iniciou suas atividades aderindo à modernização do sistema e à substituição do tradicional e antigo vale de papel pelo cartão eletrônico. Com o auxílio e o apoio dos empresários, a Metrocard buscou inovações para melhorar o serviço aos passageiros.

Atualmente as 18 empresas associadas contam com uma frota de mais de 850 ônibus, mais de 6.000 colaboradores e realizam quase 500 mil deslocamentos por dia.