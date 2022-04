Mais uma produção do grupo Tesão Piá em parceria com a Metrocard

O mês de maio é tradicionalmente conhecido como o Mês do Trânsito. O Maio Amarelo é a chance de as pessoas conhecerem mais dados, estatísticas e informações sobre acidentes causados por imperícia ou mesmo imprudência de motoristas e pedestres. A desatenção também é uma das vilãs.

Preocupada em ser assertiva, a Metrocard investe em várias campanhas de conscientização relacionadas ao transporte público e ao trânsito em geral. Dessa vez, aliás, mais uma vez, aliou-se ao grupo de humor Tesão Piá para apresentar aos leitores e clientes passageiros o seu ponto de vista sobre o Maio Amarelo de forma descontraída e recheada de humor,.

Veja o vídeo a seguir e divirta-se.

Ah, antes que a gente esqueça. No vídeo você vou novamente a participação mais do que especial da capivara mascote da Metrocard. O problema é que ela ainda não tem nome. Mas, você pode ajudar a escolher o nome da nossa simpática capiva.

>>> Clique aqui e vote na nossa enquete

Ajude a escolher o nome da nossa mascote e entre para a história do transporte coletivo metropolitano de Curitiba.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!