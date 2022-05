Capitana fez a festa na sede da Metrocard

Ela já têm até certidão de nascimento. É divertida, engraçada, fofa, e sabe até dançar. E agora está ainda mais feliz porquê ganhou um nome. Se ela têm CPF? Quase isso. Na verdade, o dela é um pouco diferente, é o Cadastro de Capivara Física (CCF). Sabe de quem estamos falando? Da Capitana, a capivara mascote da Metrocard que ganhou novo nome semana passada e agora esbanja felicidade por onde passa.

A Capitana já virou sensação por onde passa. Seja nos ônibus, terminais ou nas ruas. Nesta segunda-feira (23), a Tribuna do Paraná esteve presente na sede da Metrocard para acompanhar a entrega da certidão de nascimento da Capitana e o encontro com quem escolheu seu nome.

Dancinha e abraços

A mascote conheceu a Emanuele Naiara Quadros, 30 anos, que mora no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e é professora de Educação Física. A felicidade foi tanta que a mascote até partiu pra dancinha. E rolou desde “Desenrola, bate, joga de ladinho” até a “Macarena”.

A jovem foi a ganhadora da ação idealizado pela Metrocard em parceria com a Tribuna, com 67,4% dos votos. Os outros dois finalistas foram a Capivarita (que teve 18,9% dos votos) e Capitiba (que somou 13,8%). Naiara fez aniversário na última quarta-feira (18), mesmo dia em que recebeu a notícia que havia recebido o presente.

Apesar de ter nascido em nove de julho de 2008, a simpática capivara apareceu pela primeira vez na ação do “Dia Mundial Sem Carro” do ano passado e somente agora ganhou um nome. De acordo com Emanuele, o nome Capitana tem relação com a espécie do animal (o maior roedor do mundo) e a Região Metropolitana de Curitiba.

“Eu vi a promoção pelo Instagram da Tribuna e vi vários nomes e notei que faltava um que identifique mais a região metropolitana no nome. Aí tentei várias junções e a que achei mais legal foi a Capitana. É muito legal e diferente conhecer a Capitana. Ganhei um presente também da Metrocard que é um dia num Resort. Vou poder comemorar com meu marido e meu aniversário que foi na semana passada. Estou muito feliz”, afirma Naiara.

Para o presidente da Metrocard, Lessandro Zem, o resultado da ação para escolher o nome da mascote foi surpreendente. “O nome foi eleito com mais de 4 mil votos. A escolha do nome foi uma iniciativa da nossa parceria Move Metrocard entre a Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo. E surgiu a oportunidade de batizarmos a capivara com um nome que representasse a região metropolitana de Curitiba”, explica Zem.

“Ele representa a união de toda a região metropolitana. A capivara que é um símbolo de Curitiba que vemos presente no parque Barigui. E o “tana” que provavelmente a idealizadora pensou na região metropolitana de Curitiba. Então hoje, a gente abraça toda a Curitiba e região com o nome da Capitana. Aqui fizemos uma certidão de nascimento e de Registro Civil de animais naturais que está batizado com o nome da Capitana. Agora é oficial de Capitana da Metrocard”, conta o presidente da Metrocard.