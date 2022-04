Chegou o grande momento. Após participação maciça dos leitores da Tribuna, que enviaram sugestões ao longo dos últimos dias (chegaram […]

Chegou o grande momento. Após participação maciça dos leitores da Tribuna, que enviaram sugestões ao longo dos últimos dias (chegaram mais de mil nomes diferentes), a hora de escolher o nome do mascote da Metrocard chegou. A votação começa nesta quinta-feira (28) e vai até o dia 15 de maio.

As opções mais sugeridas e escolhidas para a enquete final foram: Capitiba,

Capitana e Capivarita. Nossa simpática Capivara adorou todas as sugestões (tanto as finalistas, quando as que ficaram de fora).

Participe da votação final e ajude a preencher a certidão de nascimento da capivara mais amada de Curitiba. Vote nas opções a seguir:

Os leitores que sugeriram o nome vencedor da enquete vão concorrer a duas diárias em um hotel/resort a ser definido pela Metrocard, na Grande Curitiba, com alimentação incluída, no valor de R$ 1900. A entrega da premiação ocorrerá entre os dias 25 e 27 de maio de 2022.

>>> O regulamento completo do concurso pode ser consultado neste link!