REGULAMENTO OFICIAL Regulamento da Ação “Dê um nome ao mascote Metrocard” (2022) 01. A Ação “Dê um nome ao mascote […]

REGULAMENTO OFICIAL

Regulamento da Ação “Dê um nome ao mascote Metrocard” (2022)

01. A Ação “Dê um nome ao mascote Metrocard” é realizada pela Tribuna do Paraná (Editora O Estado do Paraná S/A) e a Metrocard (Associação Metrocard).

02. A ação vale-se do Instagram como plataforma de mídia, não estabelecendo nenhum vínculo com a rede social, a qual não cabe responsabilidade sobre a ação.

03. É vedada a participação de funcionários do grupo GRPCom, Metrocard e Caio Publicidade.

04. Para confirmar a participação, você (participante) precisa seguir os seguintes passos:

– Siga os perfis da Tribuna do Paraná (@tribunapr) e da Metrocard (@cartao.metrocard) no Instagram. O participante precisa manter o seu perfil no Instagram aberto e continuar seguindo as páginas até a data do resultado.

– Curta a publicação oficial postada no perfil @tribunapr.

– Escreva nos comentários da publicação oficial uma sugestão de nome para o mascote oficial da Metrocard.

05. Somente serão válidos os comentários na publicação oficial da ação, o participante pode escolher a quantidade de nomes que irá sugerir. Não serão aceitos comentários que tenham alguma menção de perfis empresariais e/ou de marcas, personalidades ou fakes (falsos).

06. Para a seleção das sugestões de nome, serão levados em consideração critérios como originalidade, criatividade e pertinência ao tema do mascote. Serão desclassificadas as sugestões pejorativas, de baixo calão ou de nomes já registrados como marca.

07. Para participar, é necessário seguir as regras descritas acima. O prazo para sugerir nomes é de 05 a 24 de abril de 2022. Após seguir todos os passos, o participante que tiver a sugestão escolhida para nomear o mascote da Metrocard, ganhará o presente descrito abaixo.

PRESENTE

08. No dia 28 de abril, três sugestões de nomes para o Mascote Metrocard que foram selecionadas pela equipe Tribuna e Metrocard serão reveladas inicialmente no perfil da Metrocard no Instagram, e posteriormente, no perfil da Tribuna já com os perfis dos participantes que sugeriram os nomes selecionados.

09. A escolha do nome oficial do Mascote será realizada através de consulta por enquete pública da Tribuna do Paraná, com votação entre os dias 28 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022. O nome que tiver mais votos será o ganhador.

10. A equipe da Tribuna entrará em contato com o ganhador através de uma mensagem direta no Instagram, solicitando os dados pessoais para envio do presente. É de responsabilidade do ganhador responder e passar os dados corretos para receber o brinde no prazo de 48 horas.

11. O presente para o criador do nome do Mascote Metrocard será 02 (duas) diárias em final de semana com acompanhante (diárias devem acontecer até o final de julho de 2022, data a ser definida com o ganhador) em um resort e/ou hotel estância e/ou similar, a ser definido pela Associação Metrocard, em Curitiba ou região metropolitana no valor de aproximadamente de R$1.900,00 para as 2 diárias com alimentação inclusa. Bebidas alcóolicas, extras e transportes não estão inclusos. A entrega da premiação ocorrerá entre os dias 25 e 27 de maio de 2022.

12. Esta ação não implica qualquer modalidade de pagamento por parte dos participantes. Qualquer situação não prevista neste regulamento será analisada e resolvida pela equipe de relacionamento da Tribuna do Paraná.

13. Ao participar da ação, a pessoa autoriza o uso de seu nome e imagem para caráter de divulgação da ação/resultados.

14. Os participantes declaram ter lido e estarem de acordo com as condições do presente regulamento.

Acesse aqui o post oficial no Instagram.