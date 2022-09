Aquele que não consegue abrir uma janela ou aquele que esquece o dinheiro? Quem é você?

A vida dentro de um ônibus é quase um universo paralelo. Lá se encontram personagens inusitados, diferentes e únicos, situações inimagináveis (e outras bem comuns a todos os passageiros) e experiências muitas vezes inesquecíveis. Considerando que todos nós – uns diariamente, outros esporadicamente – já tivemos a oportunidade de viver essa experiência, a pergunta que fazemos é: “Quem é você no busão?”.

Essa é o a nova série da Metrocard com o Tesão Piá, grupo de humor mais querido de Curitiba e região metropolitana. No vídeo de hoje a pergunta é: quem é você passando vergonha no busão? Aquele que não consegue abrir uma janela, o que leva comida “cheirosa”, o que esquece o dinheiro, o baixinho ou aquele que tromba em todo mundo com a mochila nas costas?

Assista e divirta-se!