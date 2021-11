Black Friday é na WAP. Veja os lançamentos da empresa na série unboxing com os colaboradores da Tribuna

Estamos na semana da Black Friday e a Tribuna e a WAP têm uma novidade para você. Começamos neste domingo uma série de publicações no estilo unboxing com os produtos mais vendidos da WAP. Os colaboradores da própria Tribuna vão viver a experiência dos mais famosos influencers digitais e compartilhar tudo isso com você, leitor do jornal mais querido de Curitiba, e futuro cliente da WAP.

No episódio de estreia quem apresenta o super WAP ROBOT WSMART é coordenador de operações digitais, Rafael Maia. O cara mais “tecnológico” da nossa equipe será o responsável para mostrar em detalhes como funciona o sonho de consumo de quase todos os brasileiros.

Este incrível Robô Aspirador Inteligente varre, aspira e passa pano de forma totalmente automática, deixando seu ambiente limpo e renovado em instantes. Você não precisa mais se preocupar em aspirar o pó do chão e passar pano todos os dias, o WAP ROBOT WSMART faz isso por você!

Com design moderno, tecnologia inovadora e silencioso, o WAP ROBOT WSMART é um robô aspirador de pó que trabalha sozinho e não precisa de ajuda. Com design slim, pode alcançar lugares de difícil acesso para uma limpeza completa.

Devido as suas rodas emborrachadas é possível subir em superfícies irregulares. É super fácil de usar, basta um clique para iniciar a limpeza. E tem controle remoto, para tornar tudo ainda mais fácil.