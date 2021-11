Black Friday é na WAP. Veja os lançamentos da empresa na série unboxing com os colaboradores da Tribuna

Chegou a ver de cuidar da casa de olho nos nossos amados pets. Na série de vídeos no estilo unboxing, a Tribuna do Paraná e a WAP apresentam a extratora portátil sem fio WAP PET CLEANER. Não é todo dia que podemos dar uma de influencers digitais e compartilhar tudo isso com você, leitor do jornal mais querido de Curitiba, e futuro cliente da WAP.

Assista ao vídeo abaixo e conheça esta maravilha!

A WAP PET CLEANER MOB é a solução para quem ama pets e quer uma casa limpinha. Essa é uma novidade em extratoras sem fio portátil, sendo uma opção ideal para limpezas localizadas e rápidas do dia a dia.

É um produto 4 em 1 que aspira, borrifa, esfrega e extrai removendo sujeiras de diversas superfícies. Possui recipiente com capacidade de 150 ml para água limpa e solução de limpeza e 150 ml e para água suja. É um produto eficiente e livre de cabos, trazendo mais mobilidade para a higienização de ambientes com pets.

Conta com três acessórios para limpeza. O Bico Turbo com Escova Rotativa que limpa sólidos e líquidos e é ideal para remoção de pelos de animais em estofados, tapetes e carpetes. O Bico Canto que remove sujeiras sólidas e líquidas de cantos e frestas difíceis de alcançar. E o Bico Extrator com Escova recomendado para limpeza de sujeiras líquidas pontuais, esfregando e extraindo ao mesmo tempo, pisos, estofados, tapetes e carpetes.

Extratora de sujeiras sem fio, conta com bateria de Li-Ion com até 12 minutos de autonomia, sendo uma solução rápida e eficaz para limpeza de sujeiras que podem ocorrer na rotina da casa de quem tem pets.