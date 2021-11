Por último, e não menos importante, a ação unboxing da Tribuna do Paraná com a WAP especial da Black Friday […]

Por último, e não menos importante, a ação unboxing da Tribuna do Paraná com a WAP especial da Black Friday apresenta a todos os leitores a WAP COMFORT CLEANER PRO. Esta máquina é uma mão na roda para quem quer deixar sofás, colchões, tapetes e pisos limpinhos. A extratora aspira e também “arranca” toda a sujeira com seu sistema exclusivo, igual às máquinas profissionais.

Assista ao vídeo!

A WAP COMFORT CLEANER PRO é uma eficiente Extratora e Higienizadora Vertical que limpa tapetes, carpetes e estofados, além de garantir conforto para quem a utiliza. Este produto WAP, borrifa, esfrega e extrai até as sujeiras mais profundas, tornando o trabalho fácil e prazeroso.

Com potente motor de 2000W e alto poder de sucção a Extratora Vertical WAP POWER CLEANER PRO é indicada para limpezas do dia a dia. Com escova elétrica oscilante para esfregar tapetes e carpetes, torna os ambientes limpos e livres de sujeiras com mais facilidade.

Além disso, vem com mangueira de 2,3 metros com gatilho spray, escova e bico extrator, que permite limpar colchões, poltronas, sofás e estofados em geral.

A WAP COMFORT CLEANER PRO é recomendada para quem possui animais de estimação, limpando facilmente sujeiras de animais e do dia a dia. Com formato vertical, e ergonômico pode ser utilizada e guardada com facilidade. Seus recipientes para água limpa e suja são laváveis e muito fáceis de montar e desmontar, tornando seu dia a dia mais simples e prático.