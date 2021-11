Black Friday é na WAP. Veja os lançamentos da empresa na série unboxing com os colaboradores da Tribuna

Hoje tem o segundo capítulo da série unboxing promovido em parceira da WAP com a Tribuna do Paraná. Estamos na semana da Black Friday e nossos colaboradores vão mostrar os produtos mais vendidos da WAP. Não é todo dia que podemos dar uma de influencers digitais e compartilhar tudo isso com você, leitor do jornal mais querido de Curitiba, e futuro cliente da WAP.

Aproveitem para conhecer o WAP WAPORE UP!

Com a WAP WAPORE UP o desempenho e a performance estão garantidos na limpeza de pisos. Com 1600W de potência, é a solução ideal para limpar, passar pano e ainda dar brilho aos pisos, laminados e tapetes em instantes!

Com capacidade para água limpa de 450ml, a WAP WAPORE UP pode limpar até 28 minutos sem repor água. Com aquecimento de até 15 segundos, a extratora com vapor está pronta para remover até as sujeiras mais difíceis, tudo isso sem utilizar produtos químicos para eliminar as gorduras e sujeiras pesadas.

A WAP WAPORE UP é a opção ideal para eliminar odores intensos e a proliferação de bactérias comuns em ambientes com animais domésticos, além de esterilizar sujeiras visíveis e invisíveis, como germes e ácaros. Ideal para evitar alergias, a WAP WAPORE UP acompanha filtro SS e filtro HEPA, que retém ácaros e bactérias, proporcionando um ambiente muito mais saudável.