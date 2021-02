O Manchester City sofreu, mas conseguiu derrotar o Sheffield United, por 1 a 0, nesta terça-feira, na abertura da 24.ª rodada do Campeonato Inglês. O único gol do time de Pep Guardiola foi marcado mais uma vez pelo artilheiro argentino Sergio Aguero.

Com o triunfo, o City mantém vantagem sobre o Leicester (51 a 45), que joga nesta quarta-feira contra o West Ham na briga pela segunda colocação, mas permanece longe do líder Liverpool (64), adversário do Wolverhampton Wanderers na quinta-feira.

O jogo mais emocionante foi disputado em Liverpool. Diante de 38.822 torcedores, o Everton deixou de somar dois pontos, ao só empatar com o Newcastle. O time do atacante Bernard, ex-Atlético-MG, chegou a abrir 2 a 0, mas permitiu a reação dos visitantes nos acréscimos.

O jovem italiano Moise Kean abriu o placar para o Everton, aos 30 minutos do primeiro tempo, após ótimo lançamento de Bernard. O segundo gol do time da casa também foi muito bonito. Aos 9 minutos da etapa final, Lucas Digne lançou Dominic Calvert-Lewin, que bateu forte e cruzado de pés esquerdo.

Com grande domínio do jogo durante os 90 minutos,o Everton relaxou nos minutos finais. Florian Lejeune aproveitou. Aos 49, o francês acertou bonita virada na pequena área para diminuir. No minuto seguinte, após intensa pressão, o atacante finalizou e o goleiro Jordan Pickford defendeu após a linha de gol.

O técnico italiano Carlo Ancelotti não escondeu sua total decepção com a postura da equipe do Everton após o apito final do árbitro Simon Hooper. Com o empate, o time fica com os mesmos 30 pontos do Newcastle, em 12.º lugar (supera o rival nos critérios de desempate) e perde a oportunidade de se aproximar da briga por vaga na Liga Europa.

Outros resultados: Bournemouth (18.º, 23 pontos) 3 x 1 Brighton (15.º, 25 pontos); Crystal Palace (11.º, 30 pontos) 0 x 2 Southampton (9.º, 31 pontos) e Aston Villa (16.º, 25 pontos) 2 x 1 Watford (19.º, 23 pontos), com um gol do brasileiro Douglas Luiz.