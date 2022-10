Tirar dúvidas e dar dicas sobre investimentos financeiros de um jeito fácil, para que as pessoas possam quebrar tabus e alcançar seus objetivos. Foi com essa meta, em abril de 2021, que a administradora Daniela Colombo, 21 anos, começou a postar vídeos no TikTok sobre a sua experiência no mercado financeiro. Não demorou muito para também surgir o perfil @danicolombo.invest no Instagram, onde a influencer conta com cerca de 840 mil seguidores.

A soma total de quem a acompanha pelas redes sociais chega a 1,5 milhões de perfis. Ela é de Curitiba. O projeto “Inspir-Ação: Influenciando pessoas para o bem”, uma parceria da Tribuna do Paraná com o Instituto GRPCOM, a escolheu como uma das influencers que fazem a diferença nas redes sociais com boas atitudes.

Organização financeira

Em 2019, um colega de pós-graduação do pai da Dani Colombo o ajudou a começar a investir. Logo, o pai criou uma carteira de investimentos para ela com a condição de que a própria Dani cuidasse do dinheiro dela. “Nessa época, eu tinha um dinheiro guardado e meu pai me deixou com a responsabilidade de administrar e estudar a carteira. Aí, comecei a tomar gosto por investimento e comecei a fazer meus aportes baseados nas minhas decisões”, conta a influencer.

Atualmente, segundo ela, desde o início em 2019 seus investimentos cresceram 800%, contando o patrimônio mais os rendimentos. Não é à toa que suas postagens caem com uma luva para os jovens que estão começando a investir, a pensar no futuro e na liberdade financeira.

Ao pegar o jeito, a jovem resolveu compartilhar as suas dicas na internet. “Fui investindo boa parte do dinheiro que recebia enquanto trabalhava como estagiária na área de suprimentos de uma empresa, onde fiquei até 2021. Nesse período, também estava cursando administração na UFPR. Em abril de 2021 fui para outro estágio, na área de qualidade. Enquanto estava lá, resolvi criar conteúdo no TikTok para jovens da minha idade que não sabiam investir, como forma de ‘alerta’, para mostrar que eles poderiam alcançar liberdade financeira se começassem já”, revela a influencer.

Em outubro de 2021, ela decidiu focar somente na criação de conteúdo e largar o estágio. “Vi que fazia mais sentido. Já estava compensando mais do que o estágio, financeiramente, e já sabia que não seguiria na área de qualidade. Dar mais foco na criação de conteúdo foi muito bom para desenvolver ainda mais as minhas redes sociais”, explica a Dani.

Em fevereiro de 2022, ela partiu para um programa de trainee em um escritório de investimento, onde aprendeu mais sobre mercado de capitais. E, em maio, concluiu o curso Administração. “Depois de seis meses como trainee, tirei o meu certificado da Ancord para ser assessora de investimentos e trabalhei um tempo como assessora”, conta.

A Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord) é uma entidade de classe que soma corretoras, agentes autônomos de investimento e distribuidoras de aplicações. Ela certifica os agentes autônomos de investimentos.

Bolsa de valores não é para amadores. Por isso é importante estudar e aprender, como as dicas da Dani Colombo. Foto: Freepik

Sucesso nas redes

A Dani Colombo conta que sempre gostou muito de criação de conteúdo, mas ela pensava em entrar para o mundo da moda. Porém, foram os investimentos que a pegaram de jeito. “Foi algo em minha vida que me motivou muito e deu um sentido para esse desejo de ser influencer, podendo ajudar tantas pessoas, em um país tão carente de educação financeira”, revela ela.

Ela diz que gosta de ver o crescimento do seu Instagram. “Nunca imaginaria que tomaria proporções tão grandes. Durante esse um ano e meio nas redes, tive muita dedicação. No primeiro ano, foram postados reels praticamente todos os dias da semana, de segunda a domingo. Sempre fui buscando mais conhecimento em marketing também, que é algo que me ajudou a crescer bastante”, receita a influencer para quem deseja seguir esse caminho.

Nos últimos meses, com o crescimento do perfil @danicolombo.invest, a Dani conta que se aproximou ainda mais do mercado financeiro, tendo a possibilidade de visitar gestoras e conversar com profissionais experientes. “Com o que aprendi, posso trazer ao meu público informações que geralmente são passadas apenas para clientes de alta renda, democratizando mais o tema. Como tenho um público jovem, sempre busco diversificar os meus conteúdos também, trazendo várias formas de como as pessoas podem economizar dinheiro”, comemora.

Com o sucesso, a jovem de Curitiba está de mudança para São Paulo (SP). As energias estão voltadas para as redes sociais. Na semana passada, ela fez a sua primeira postagem de vídeo no Youtube, onde devem pintar vídeos semanais. O sucesso pelas redes sociais e o feedback dos seguidores a motivaram a criar um ebook, que é distribuído de graça aos interessados.

O pai, que deu o pontapé inicial, sempre a apoiou. “Desde de quando falei que criaria conteúdo de finanças, ele disse que era super importante essa missão de espalhar educação financeira. Sempre olhava meus post e stories”, lembra a jovem.

Sobre o reconhecimento do público, parece que o virtual, às vezes, chega até o real. “Já fui reconhecida em algumas festas. Esses dias, fui pegar o avião e a moça que fazia a checagem dos documentos contou que me seguia e adorava os conteúdos”, finaliza a influencer.

Projeto InspirAção

Como falar com o público jovem e despertar o interesse dele para as notícias? O Instituto GRPCOM e a Tribuna do Paraná se uniram para pesquisar tendências e reunir um grupo de quatro influenciadores digitais para provocar pensamento, reflexão e ação.

Pesquisas mostram que os jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, utilizam, cada vez mais, as redes sociais como principal meio de socialização, informação e conscientização. Através de quatro influenciadores digitais das áreas de leitura, educação financeira, sustentabilidade e inclusão – temas contemporâneos transversais na BNCC – pretendemos “conversar” com esses jovens, com uma linguagem acessível e aberta para interação.

O projeto pretende ainda contribuir contra a desinformação, ajudando os jovens a buscarem informações em fontes confiáveis, diferenciando fatos de opiniões.