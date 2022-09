A ideia de preservar o meio ambiente com práticas de vida sustentáveis cada vez mais ganha força nas redes sociais. No Brasil, tem sido comum ver que quem mais se engaja em propor maneiras de cuidar bem da natureza são os jovens, que não medem esforços para distribuir conteúdo e sensibilizar cada vez mais pessoas de que é preciso mudar de atitude e salvar o planeta.

Foi nessa vibe que a gestora ambiental Gabriela Marcondes, 23 anos, recém-formada pela Universidade de São Paulo (USP), criou o perfil @sustentavel.napratica no Instagram, que conta com mais de 14 mil perfis de seguidores. O projeto “Inspir-Ação: Influenciando pessoas para o bem”, uma parceria da Tribuna do Paraná com o Instituto GRPCOM, a escolheu como uma das cinco influencers que fazem a diferença nas redes sociais com boas atitudes.

Borá conhecer a Gabi?

Natural de Jaú, interior de São Paulo, mas radicada na capital paulista desde os 11 anos, a influencer cresceu convivendo com a natureza e com a consciência de que é preciso preservá-la. A sua atitude e hábitos sustentáveis simples começaram a ser compartilhados para seguidores das redes durante a pandemia, como um hobby para falar sobre sustentabilidade, um assunto que ela ama e também domina. Aos poucos, seu perfil foi ganhando visibilidade, com vídeos que trazem dicas “sustentáveis” para serem colocadas em prática no dia a dia de todos.

+ InspirAÇÃO: Estudante vira “devoradora de livros” e influencia pessoas pela leitura (uol.com.br)

Entre os assuntos preferidos da Gabriela estão moda sustentável, dicas para mudança de hábitos, projetos de educação ambiental para crianças e desenvolvimento de hortas comunitárias. “Cresci no interior com a consciência de que é preciso tratar bem a natureza. Quando me mudei para capital, em um primeiro momento fui morar na periferia. Pude constatar que nem todo mundo sabe da importância de hábitos simples para conviver bem com o planeta. Vivi na prática os vários problemas sócio-ambientais de uma capital”, conta a gestora.

A influencer relata que viu de perto os transtornos como a falta de mobilidade urbana, precarização da educação, escassez de água. “Eu também estava sendo impactada. Para mim, sempre esteve óbvio que era preciso fazer algo a respeito. Fui estudar Gestão Ambiental para poder fazer parte da solução desses problemas”, explica.

Em 5 de julho de 2020, ela fez a sua primeira postagem no perfil @sustentavel.napratica. “Eu buscava uma forma genuína de conscientização. Via pelas redes sociais que as pessoas postavam projetos de casas e coisas parecidas, canais de humor cresciam, dancinhas, mas não via conteúdo de sustentabilidade. Percebi essa demanda e comecei a usar meu tempo livre da pandemia para criar conteúdo”, destaca a gestora.

+ Instituto GRPCOM: Conheça todos os projetos e áreas de atuação do IGRPCOM

Aos poucos, o que eram curtidas de amigos e colegas de faculdade foram se espalhando para mais pessoas. A Gabriela ensina a fazer produtos de limpeza utilizando matéria orgânica, fala sobre uso de materiais recicláveis, lixo zero, reaproveitamento de roupas usadas e de vários outros assuntos relacionados ao conjunto de atitudes que ajudam a preservar o meio ambiente. Não é raro ver fotos dela colocando a mão na massa para limpar praias e para testar a eficiência dos produtos “mais naturais”.

“Quando eu vejo que funciona, eu compartilho. Comecei a ter alcance. Marcas se interessaram pelo perfil. O Instagram acabou se tornando uma das minhas fontes de renda”, conta ela, que atua na sua área de formação. “Também trabalho em um instituto que atua na área de sustentabilidade”, completa.

Reciclagem

Separar o lixo é o primeiro passo para uma vida mais sustentável

Uma das coisas que a Gabriela ensina no Instagram é que o lixo precisa ser reciclado corretamente. Em casa, conforme ela explica, a pessoa pode ter três cestinhos. Um para o lixo orgânico, um para o reciclável e um terceiro para os produtos que não se encaixam nessas categorias. Mas só isso não basta.

Segundo a influencer, a pessoa também deve procurar saber como esse lixo é coletado na sua cidade ou bairro, se há programas de separação. Caso não haja, para a Gabriela é dever do cidadão propor essas melhorias para a administração pública.

Sobre a vida na internet, a influencer diz que começou as postagens para levar informação, mas não para ficar famosa ou algo do tipo. “Acho que as redes sociais, a internet, são canais que o cidadão pode usar para fazer a diferença. Fazer pressão para a sociedade promover mudanças”, diz.

A vida fora das redes também é carregada de desejos relacionados ao futuro do planeta. “Tenho planos de levar as ideias do digital para o presencial. Levar projetos às escolas, promover palestras. Quero continuar. Fazer com que tudo não seja só no Instagram”, finaliza a Gabi.

LIVE com a Gabi

Live na terça-feira (4 de outubro) com a Gabriela Marcondes. Foto: Arquivo Pessoal

Para falar mais sobre seus projetos, seu perfil de sucesso no Instragram e também dar dicas de reciclagem e sobre como ter uma vida mais sustentável, a Gabi estará com o repórter Alex Silveira e com a Rejane Paredes, coordenadora técnica do Instituto Lixo e Cidadania. A Live será na terça-feira (4) que vem, as 19h, no Instagram da Tribuna, da Gabi e do Instituto GRPCOM. Participe e tire suas dúvidas.

Projeto Inspir “AÇÃO”

Como falar com o público jovem e despertar o interesse dele para as notícias? O Intituto GRPCOM e a Tribuna do Paraná se uniram para pesquisar tendências e reunir um grupo de cinco influenciadores digitais para provocar pensamento, reflexão e ação.

Pesquisas mostram que os jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, utilizam, cada vez mais, as redes sociais como principal meio de socialização, informação e conscientização. Através de cinco influenciadores digitais das áreas de leitura, educação financeira, meio-ambiente, sustentabilidade e inclusão – temas contemporâneos transversais na BNCC – pretendemos “conversar” com esses jovens, com uma linguagem acessível e aberta para interação.

O projeto pretende ainda contribuir contra a desinformação, ajudando os jovens a buscarem informações em fontes confiáveis, diferenciando fatos de opiniões.