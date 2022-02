Eliminada com 86,02% votos no paredão desta terça (15), Bárbara foi atualizada sobre o que está acontecendo fora da casa do BBB 22 (Globo) por Rafa Kalimann no quadro de entrevistas “Bate-Papo BBB” do Gshow.

A modelo gaúcha descobriu a rejeição do público e logo de cara foi questionada pela apresentadora sobre quem dos eliminados ela acreditava que havia recebido o maior número de votação. Bárbara disse com convicção que era ela, mas ficou chocada ao ver a porcentagem.

Na frente de Naiara Azevedo (57,77%), Luciano (49,31%) e Rodrigo (48,45%), Bárbara foi avisada que entrou para a história do programa como a oitava participante eliminada em paredão triplo com mais votos. “Obrigada por essa informação, Rafa”, ironizou. “Meu Deus… que humilhação. Espero que tenha segurança para eu sair daqui”, completou ela em tom de brincadeira.

Mas além de comentar sobre a votação, Bárbara precisou comentar outras saias justas durante a conversa com Kalimann. A modelo viu os memes sobre ela na internet, comentou sobre o desempenho dos colegas no jogo e até ganhou um “presente” da produção -que a homenageou como a “rainha da fofoca”.

Um dos pontos altos do Bate-Papo foi a opinião de Bárbara sobre a amiga Laís e o novo participante Gustavo. Segundo ela, o ex-morador da Casa de Vidro não merece ganhar R$ 1,5 milhão e a médica deve ser eliminada caso caia em um paredão.

Bárbara também conversou com a mãe pela primeira vez após o confinamento e foi super elogiada. “Ela passou muito longe de ser planta na casa. Ainda bem que ela está aí se defendendo”, disse.

Por fim, mas não menos importante, a modelo disse que está tranquila com a decisão do público mesmo não podendo mais concretizar o sonho de ser finalista do BBB 22. “Vamos ver o que acontece agora”, disse.