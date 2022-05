Dois rapazes se preparam para jogar sinuca num bar. Um deles, bigodudo, encaçapa as bolas com uma habilidade impressionante, enquanto o outro decide sentar para tirar um cochilo. O problema é que ele não acorda de jeito nenhum, não importa o que os outros quatro homens que ali estão façam com ele, de dedada no ouvido a vassourada na cabeça.

Cenas de um clipe, essas imagens são embaladas pelo refrão pegajoso da música “Acorda Pedrinho”, da banda curitibana Jovem Dionisio. Você provavelmente ouviu os versos “a-cor-da, Pedrinho, que hoje tem campeonato” na última semana -é que a canção viralizou no TikTok e se espalhou pelas redes sociais.

Basta dar algumas deslizadas na tela do celular agora mesmo para escutar o refrão alguma vez. E o estrago estará feito -é difícil não ficar cantarolando o mesmo pedaço da música involuntariamente pelo resto do dia.

O viral foi tão potente que não demorou para que a faixa entrasse para o top 50 de músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify -e só levou quatro dias para que ela escalasse até o topo da parada, ficando acima de hits de Luísa Sonza e Pedro Sampaio. A canção continua morando no primeiro lugar desde então.

Mas o que parece intrigar os ouvintes mesmo é o mistério por trás da letra, que não deixa claro quem é o tal Pedrinho e porquê ele precisa tanto acordar para um campeonato -aliás, que competição é essa?

A história começa num boteco conhecido como Bar do Dionisio que fica em Curitiba, o mesmo do clipe -local que serviu de inspiração para o nome do grupo, que, antes de lançar músicas autorais, se chamava Huff. O Pedrinho da música, conta Bernardo Pasquali, o vocalista, é um frequentador assíduo da casa que ficou em terceiro lugar num campeonato de sinuca feito naquele boteco.

Os cinco integrantes da banda -Pasquali, Rafael Mendes, Gustavo Karam, Bernardo Hey e Gabriel Mendes- sabiam que essa era uma história divertida e que só eles sabiam. Quando chegou a hora de criar o disco, concluíram que tinha potencial para virar música.

“Há três bares naquela região”, conta Hey. “O Pedrinho chega num dos botecos e toma umas duas, vai para a pastelaria e toma mais quatro e, no final da tarde, vai para o Dionisio jogar sinuca. Daí ele senta, dorme, acorda para voltar para a sinuca, e é assim todo dia”.

Esse é só um dos muitos episódios que o grupo já viveu no bar, esclarece Pasquali. Fato é que o local fez parte da vida dos cinco curitibanos, que se até semana passada eram conhecidos mesmo só naquela região e hoje já veem celebridades como Anitta, Juliette, Maísa e Jade Picon cantando e ouvindo sua música nas redes sociais.

A faixa foi criada numa espécie de retiro musical que o grupo fez numa chácara. Durante sete dias, eles se reuniam num chalé de madeira sem acesso a internet e tentavam criar uma música do zero. Foi numa dessas que “Acorda Pedrinho” surgiu.

“Já tinha uns dias que a gente estava dizendo que queria fazer uma música mais ‘discona’, mais ‘popona'”, diz Hey. É que as outras faixas do álbum são mais alternativas -o tipo de som que eles pareciam acostumados a fazer. “Pontos de Exclamação”, seu maior sucesso até então, tem um ritmo calmo e romântico e acumula mais de 14 milhões de visualizações no YouTube.

Mesmo que a sonoridade de “Acorda Pedrinho” fugisse da zona de conforto da banda, eles dizem que sempre acreditaram no potencial da faixa. “Vamos brincar de ser pop para caramba então”, foi o que eles pensaram, diz Pasquali, ao escolherem a faixa como o single principal do disco.

Karam conta que na primeira vez em que entrou no TikTok para ver a performance do áudio da música, existiam 233 vídeos feitos com “Acorda Pedrinho”. Hoje são mais de 157 mil. E há de tudo -vídeos motivacionais gravados pela manhã, dancinhas, tutorial de maquiagem, receita de hambúrguer e até dicas de segurança para quem for comprar um celular usado.

No último domingo, a cantora Halsey postou uma declaração que causou polêmica -ela disse estar sendo impedida de lançar uma música nova porque a gravadora quer que o produto viralize no TikTok. A americana é só mais uma numa longa lista de artistas que reclamaram da mesma dificuldade.

Questionados sobre os rumos que vão tomar agora que ficaram conhecidos por um viral da rede social, os rapazes da Jovem Dionisio garantem que não devem se preocupar em criar músicas com o único objetivo de explodir online.

“Se você faz uma faixa pensando que ela vai performar bem no TikTok, e isso não acontece, sobrou para você uma música. Eu acho que artistas e bandas esquecem que, quando você lança uma canção, não está postando no Instagram algo que daqui a pouco você exclui. Não, você está lançando uma obra”, diz Pasquali.

“Não sei se teremos uma ‘Acorda Pedrinho 2’, e acho que nem estamos preocupados com isso. Se a gente tivesse tentado fazer uma ‘Pontos de Exclamação 2’, ‘Acorda Pedrinho’ nunca teria existido”, acrescenta.

Mesmo assim, é possível que quem vá ouvir o disco inteiro se decepcione por não encontrar algo semelhante ao pop festeiro da canção. Pasquali diz que não acha que isso será um problema e garante que o público terá bastante material para consumir. “A gente não pretende parar nem a pau. Quem quiser pode gastar um tempo descobrindo o que a gente já fez e daqui a pouco vai estar recebendo coisa nova”.

O foco principal deles agora é a turnê, que passa por todas as regiões do Brasil -os ingressos para a primeira apresentação em São Paulo, no Cine Joia, já esgotaram. É a primeira vez que a banda viaja pelo país.

O clipe de “Acorda Pedrinho” termina com os cinco rapazes já muito mais velhos, com cabelos e barbas grisalhos. Uma mosca entra pela boca aberta de Rafael Mendes, o integrante da banda que interpreta Pedrinho, e o inseto finalmente o desperta. O homem logo pega um taco e faz uma jogada de mestre, encaçapando todas as bolas da mesa, ao que todos comemoram com cerveja e muitos abraços.

Resta agora saber se, na vida real, a Jovem Dionisio vai se manter desperta o suficiente para comemorar o sucesso de outros hits e vencer o campeonato.

