Após mais de dez anos apresentando o Mais Você da casa de vidro, nos Estúdios Globo, no Rio, Ana Maria Braga, 71, volta aos Estúdios da Berrine, em São Paulo, nesta segunda (22). Foi no local que a atração estreou em 1999. “Estou muito feliz e com a sensação de que estou estreando um novo programa, com aquele frio na barriga e com muita expectativa”, diz a apresentadora.

Criado pela cenógrafa Larissa Marreco, o novo cenário tem 195 metros quadrados e, segundo a Globo, foi pensado para manter o clima de “casa da Ana Maria”. Por causa da pandemia, desde o ano passado, a apresentadora vinha comandando o Mais Você da sua casa, na capital paulista.

LEIA TAMBÉM – Pandemia faz setor de eventos, shows e teatro de Curitiba se reinventar para chegar ao público

“Embora estejamos dentro de um estúdio, usamos materiais de verdade no cenário para não ficar com cara de cenográfico. A cozinha tem mobiliário vermelho com acabamento em mármore branco nas paredes e cinza nas bancadas, além de metais cromados. A decoração contém livros, objetos de recordação, horta e flores”, afirmou Larissa Marreco.

A pedido de Ana Maria, a bancada do Louro José foi mantida, no mesmo formato de antes. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a apresentadora promete à equipe que terá em breve uma surpresa no que diz respeito à sucessão do papagaio. Ela não pretende passar muito tempo sem um interlocutor, papel que era desempenhado por Tom Veiga, morto em novembro passado, em consequência de um AVC (acidente vascular cerebral). A princípio, a loira resistiu em encontrar alguém para a função, mas a conversa com alguém em cena faz falta ao programa.

De volta a São Paulo

O programa de estreia do novo cenário contará com depoimentos e uma linha do tempo mostrando por onde o Mais Você já marcou presença. Os diferentes cenários do matinal, que está há 21 anos no ar, também serão relembrados.

LEIA MAIS – Festival Bom Gourmet volta em março com pratos dos melhores chefs e restaurantes de Curitiba

A apresentadora disse que o público pode esperar “muita interatividade, novos quadros, receitas, além de prestação de serviços”. Sucesso nas redes sociais, ao variar o visual e mudar bastante o cabelo (já apareceu com os fios rosa, roxo, de dread, entre outros), ela disse ficar feliz “com a criatividade dos memes” e “acarinhada com o amor das pessoas”. “E sempre orgulhosa em saber que meu trabalho tem reconhecimento pelo público”, afirmou.

O novo ambiente conta com uma grande sala de estar com jardim vertical, a mesa do café da manhã, onde Ana Maria recebe convidados, e a clássica cozinha. Objetos garimpados de diversos artistas de diferentes cantos do país também compõem o cenário, como um quadro com a imagem do Copan, edifício icônico de São Paulo, bordado à mão, e que representa o regresso da apresentadora à cidade.