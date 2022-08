O programa Mais Você exibido na manhã desta segunda-feira (1º) pela Globo mostrou um vídeo com um macaco ao tratar do caso de racismo sofrido por Titi e Bless, filhos dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, numa praia em Portugal.

Ao chamar um vídeo sobre o caso, repercutindo a entrevista dada pelo casal ao Fantástico deste domingo (31), a apresentadora Ana Maria Braga se mostrou surpresa com o vídeo, que trataria de outra reportagem, sobre um macaco bugio-preto criado em cativeiro na cidade de Barreiras, na Bahia. A espécie corre risco de extinção no estado.

No Twitter, o momento repercutiu e houve quem especulasse que seria um caso de demissão por justa causa. “Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou”, disse Ana Maria Braga, com ar de reprovação.

Momentos depois, a apresentadora acrescentou “sabe que eu fico tão atrapalhada com esse tipo de comportamento que a gente vê em certas pessoas e que é tão comum”. “O que a Giovanna falou, falou certo. Se fosse uma mãe preta, ela poderia ser tachada de louca. Então, parabéns, Giovanna, por sua reação. Você pôs a boca no trombone pelos seus filhos e por todas as pessoas pretas que sofrem discriminação. E é assim que tem que ser.”

Ana Maria postou um vídeo em seu perfil no Instagram sobre o ocorrido:

Procurada, a TV Globo não se manifestou sobre o ocorrido até a publicação desta reportagem.