A apresentadora Ana Maria Braga, 72, apareceu vestida de Cruella De Vil, vilã do filme clássico da Disney “101 Dálmatas” (1961) e do longa-metragem “Cruella” (2021), na abertura do programa Mais Você (Globo), nesta quarta-feira (21).

“Esse meu look é arrasador e dedicado a ela: Cruella. Uma das personagens mais icônicas da Disney e que ganhou um filme com ‘Emmy’ Stone e conta a história de como essa figura conquistou o mundo da moda com rebeldia e originalidade”, comentou ela, que errou o nome da atriz Emma Stone, 32.

Nas redes sociais, internautas se divertiram com a entrada da apresentadora. “A Ana Maria Braga de Cruella é absolutamente tudo para mim”, comentou um. “Meu deus, a Ana Maria Braga de Cruella. Essa mulher faz tudo!”, completou outro internauta.

Ela contou que o vestido “foi feito com 12 metros de tafetá de seda pura. O modelo é confortável, embora possa não parecer. Fizemos três provas e estou completamente à vontade”. Ana Maria também revelou que o traje é assinado pela estilista Michelly X.

“A cauda tem um metro, mas é levinho. Levou um mês para ficar pronto”, comentou. Ela também contou com maquiagem e cabelo assim como os da personagem. A caracterização é assinada pelo beauty artist Marcio Granado.

Depois da covid-19

Ana Maria voltou ao comando do programa Mais Você (Globo) nesta segunda-feira (19) após cerca de duas semanas afastada em razão da Covid-19. “Voltando pra Casa! Meu Deus, como é bom voltar!”, escreveu em seu Instagram.

Ela recebeu o diagnóstico positivo para o coronavírus dia 5 de junho e logo afirmou que, apesar do mal-estar, se sentia bem. Ana Maria já havia recebido as duas doses da vacina falou sobre a importância do imunizante em seu retorno.

“Agradeço as centenas de ligações, não pude responder a todos. Fiquei um ‘periodão’ quieto. E graças eu ter tomado duas doses da vacina, tive forma branda da covid. Mas, mesmo assim, é um vírus traiçoeiro”, disse.

A apresentadora relembrou que as vacinas não impedem de pegar o vírus, mas que reduzem os perigos da doença e que é importante que todos se vacinem sem escolher qual fabricante. “Sou a prova que a vacina não impede que a vacina não impede de pegar, mas também sou a prova que é importantíssimo se vacinar.”

“Se eu não tivesse me vacinado, muito provavelmente, quem não se vacinou, sofre um perigo grande”, afirmou. Ela foi recebida com flores pela equipe e agradeceu por todo o carinho dos fãs e da produção. A jornalista pediu que todos continuem com os cuidados para com a Covid, como distanciamento social e uso de máscaras.

“Vim trabalhar na semana retrasada e aqui na Globo fiz o exame PCR, como é de praxe. De repente, quando a moça fez, tava começando a me maquiar, ela disse que deu positivo. É um susto. Tomei todos os cuidados, mas deveria ter tomado mais. Não tenho ideia, não saio de casa, só para vir aqui, tenho muito cuidado. É muito traiçoeiro”, contou.