A acareação entre o cantor do Molejo Anderson Leonardo, 48, e MC Maylon, 22, foi marcada pelo delegado Rodrigo Barros para acontecer na próxima quarta-feira (17).

O encontro entre o cantor e o MC que o acusa de estupro ocorrerá às 15h na sede da 33ª Delegacia Policial de Realengo, no Rio. Ambos se dizem tranquilos com relação a esse avanço no processo.

Segundo Ivo Peralta, advogado de Anderson, seu cliente está confiante. Não houve evolução do andamento do caso na Justiça até então.

“Como o dr. Rodrigo assumiu a titularidade da delegacia recentemente, me parece plausível que ocorram dúvidas quanto a essas contradições. Por isso a acareação”, diz o advogado.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a acareação é um procedimento previsto tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, cuja finalidade é a apuração da verdade, por meio do confronto entre partes, testemunhas ou outros participantes de processo judicial, que prestaram informações prévias divergentes.

Na última quarta-feira (10), Maylon realizou o sonho de vestir de noiva. O jovem subiu ao altar para se casar com ele mesmo na casa de festas Salão Alegria, no bairro de Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio.

Maylon conta que tinha o grande sonho de casar vestido de noiva e que ganhou de presente a cerimônia de casamento, fotos, festa, buquê, vestido e bolo. “Tudo foi na permuta porque não tenho dinheiro nem para pagar o proctologista”, diz.

O MC fala com carinho da mãe que entrou de mãos dadas com ele no salão, mas revela que precisou de muita coragem para fazer isso e que desistiu de transmitir a cerimônia pelas redes sociais porque era um momento só seu.

Maylon relembrou que o cantor Anderson Leonardo sabia desse seu grande sonho de se casar virgem e vestido de noiva. “Um dia falei para o Anderson do Molejo que queria me casar e ele me falou: posso te levar até o altar minha princesa. Falei lógico você é meu pai”, afirmou o MC.

O MC afirma que teve o seu sonho de se casar virgem interrompido após a violência que afirma ter sofrido. Anderson nega todas as acusações.