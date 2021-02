A cantora Anitta, 27, anunciou nesta terça-feira (9) que irá realizar um reality show. Intitulado Ilhados com Beats, a parceria com a marca de bebidas irá levar a artista e mais nove pessoas para uma ilha, onde irão enfrentar uma série de desafios e provas.

As gravações devem começar neste final de semana, e o reality está com estreia prevista para dia 17 de fevereiro, os episódios serão transmitidos pelo Instagram. A lista dos convidados deve ser divulgada ao longo da semana. “Eu fiz questão de participar de tudo! Quero convidar todos os meus fãs a curtirem essa experiência”, afirma a artista.

No domingo, dia 14, Anitta irá fazer uma apresentação diretamente da ilha para comemorar o carnaval, mesmo durante a pandemia, o Bloco da Anitta. Além disso, será organizada uma promoção para cinco fãs da cantora aproveitarem uma viagem com ela na ilha, após o término das gravações do programa. A promoção é válida de 10 de fevereiro até 5 de março.

Além disso, os protocolos de segurança para com a Covid-19 serão seguidos. “Rígidos protocolos foram criados pela Endemol Shine Group (ESG) em parceria com o Hospital Emílio Ribas, para garantir o respeito às normas de segurança e higiene da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de S. Paulo”, disse em nota oficial.

Os participantes serão testados antes de desembarcar na Ilha de Beats, e contarão com uma unidade médica, totens e sprays de álcool em gel para higienização das mãos e sapatos. O acesso será restrito e limitado à equipe da produção e será obrigatório medir a temperatura, o uso de máscara e a sua troca a cada duas horas.

A cantora já estava com brincadeiras sobre o reality desde que a 21ª edição do Big Brother Brasil começou. Em seu Twitter ela escrevia sobre a realização de um programa frequentemente. “Vou fazer um BBB só meu numa ilha com os eliminados, porque só está dando errado. Cadê meus patrocinadores para me ajudar a pagar isso?”, brincou.