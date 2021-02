A cantora Anitta, 28, mudou de opinião com relação ao interesse em Arthur Picoli, do BBB 21. Se no começo do confinamento ela havia pedido publicamente para que ele mandasse uma mensagem direta para ela após sair do reality, agora não quer mais papo.

A revelação foi feita pelas redes sociais em resposta a uma mensagem da atriz Mariana Xavier, 40. Na postagem, a atriz perguntava aos seguidores se Anitta, depois de acompanhar o primeiro mês do reality, ainda teria vontade de se envolver com o instrutor de crossfit. E a resposta dela foi: “Jamais”.

No confinamento, Arthur tem se aliado a Projota, tido por muitos como um remanescente do chamado “Gabinete do Ódio” e também namora Carla Dias. Porém, Arthur já confessou estar “de saco cheio” de algumas posturas de Carla Diaz.

Depois de se referir ao participante, ainda em janeiro, com um comentário picante -“Que tesão”, escreveu ela no Instagram, sobre cena em que ele briga com Lucas Penteado-, Anitta usou na ocasião suas redes sociais para deixar um recado ao brother.

“Arthur, se eu ainda estiver solteira quando você sair da casa, me manda uma DM. Porque a minha vida é assim, né, a gente nunca sabe, pode ser que amanhã eu já casei com alguém, mas o script é esse”, declarou a cantora nos Stories.

A artista aproveitou a oportunidade para também listar os demais participantes do reality para quem estava torcendo. “Meu reizinho, meu reizinho, sempre soube e sempre será. Meu reizinho apenas, é isso”, disse ela a respeito de Projota.