O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, informa que a cantora Anitta, 29, precisará ficar mais um tempo no hospital e não receberá alta nesta segunda-feira (25).

A decisão da equipe médica ocorreu após avaliação do quadro clínico da paciente. Com isso, uma possível saída do hospital poderá acontecer na terça (26) após uma nova avaliação. A evolução do quadro clínico é considerada satisfatória.

Anitta já foi avisada que deverá ficar de repouso nos próximos dias ao chegar em casa e só irá voltar aos palcos no final de agosto. A cantora estava prevista para deixar o hospital no sábado (23), mas os médicos decidiram deixá-la em observação por mais alguns dias.

Cirurgia de Anitta

No início do mês, Anitta contou que tinha sido diagnosticada com endometriose e que precisaria fazer uma cirurgia. Ela descobriu a doença após fazer vários exames para entender as fortes dores que sentia na região pélvica.