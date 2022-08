O estado de saúde de Anne Heche é muito grave. A atriz, que sofreu um acidente de carro na última sexta-feira (5), está em coma e respirando com a ajuda de aparelhos. Anne também apresenta queimaduras graves pelo corpo.

“Neste momento Anne está em condição extremamente crítica. Ela tem lesões significativas no pulmão que exigem uma ventilação mecânica e os médicos também diagnosticaram que a atriz irá precisar de intervenção cirúrgica para cuidar das queimaduras pelo corpo”, disse um representante da atriz em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (8).

Ainda de acordo com a nota oficial, Anne Heche “não recobrou a consciência desde o acidente”. A atriz já está sendo investigada por dirigir supostamente embriagada depois de bater seu veículo em uma residência de Los Angeles, Estados Unidos, que pegou fogo logo em seguida a colisão.

Segundo a CNN, os policiais conseguiram um mandado para a coleta de sangue no dia do acidente. Eles ainda estão aguardando os resultados para concluir a investigação do episódio. Anne bateu com o carro primeiramente na garagem de um condomínio.

Moradores do local tentaram tirar Anne do veículo, mas a atriz deu marcha à ré e saiu em alta velocidade. Testemunhas afirmaram que, pouco tempo depois, ela colidiu com uma casa próxima, iniciando um incêndio. O fogo consumiu a casa e também atingiu o carro da atriz. Ela acabou sendo socorrida por bombeiros e encaminhada para uma unidade hospitalar em uma ambulância.

Carreira no cinema

Heche, que tem uma longa carreira como atriz, é mais conhecida pela comédia romântica “Seis Dias, Sete Noites” (1998) e pelo filme-catástrofe “Volcano: A Fúria” (1997), além do longo relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres, 64. Anne estava com diversos projetos em andamento.