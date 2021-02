Aqueles que acompanham o BBB 21 assistiram ao primeiro barraco desta edição do reality, protagonizado por Gil e Pocah, após o jogo da discórdia da última segunda-feira (15). Entre gritaria, lágrimas e palavrões, o momento mais marcante da briga aconteceu em uma troca de farpas entre os participantes, quando Gil, exaltado, disse: “eu não vim do lixo, pra perder pra basculho“, ao que Pocah curiosa, perguntou: “o que é basculho”. O pernambucano então, respondeu com um simples “não importa”.

Confrontos a parte, muita gente que viu a briga se sentiu representado pela funkeira na dúvida sobre o termo. É isso que aponta pesquisa divulgada pelo Google. A pergunta “o que é basculho” foi a segunda mais procurada no Google nas 24 horas após o desentendimento entre a cantora e o doutorando, perdendo apenas para outra dúvida relacionada ao reality: “BBB quem saiu”.

A pergunta “o que é basculho no Pernambuco” saltou 1700% no período, enquanto a dúvida “o que significa basculho no nordeste cresceu” 900% e “qual o significado de basculho” teve um aumento de 800% nas buscas online. Toda essa curiosidade levou o termo “basculho” a ser o 19º mais procurado no Google no Brasil.

Ao contrário do que pode parecer, a palavra basculho não é apenas uma gíria, ela também está presente nos dicionários, como explica Elissandra da Mata, formada em Letras pela USP (Universidade de São Paulo). “A palavra existe, sim. Ela consta nos dicionários. Inclusive é referendada pelo VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa), da Academia Brasileira de Letras”.

Ela explica que basculho é uma variante de vasculho, que significa vassoura de arbustos, pena ou piaçava, de cabo comprido, usada para limpar tetos. Em sentido pejorativo, traz a ideia de pessoa enxovalhada. “Tudo indica tratar-se de um regionalismo que o brother Gilberto usou, no sentido de abaixo do lixo, aquilo que não tem utilidade alguma”, acredita Elissandra.

Durante a edição do reality desta terça-feira (16) ao exibir a discussão entre Gil e Pocah, o BBB usou uma legenda com a explicação da internauta identificada como Ana Flor para esclarecer as coisas. “Basculho em Recife = resto de alguma coisa, algo que jogamos fora. Quando estamos numa discussão, em Recife, falamos assim: eu que não vou perder para basculho”.