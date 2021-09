Considerada sósia da atriz paranaense Grazi Massafera, que começou sua carreira como modelo e miss, a sul-mato-grossense Ana Carolina Leite ficou com a segunda colocação no Mini Miss Universo, realizado este mês na Colômbia. A vencedora foi a mexicana Renata Gonzales. A duplinha repetiu a disputa pelo Miss Universo para adultos, que também ficou com uma mexicana (Andrea Meza) e teve uma brasileira Júlia Gama) como segunda colocada.

Ana Carolina Leite é natural do município de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, chamou atenção da mídia internacional e foi convidada pela organização do Mini Miss Universo para participar de semanas de moda na República Dominicana, Nova York e Dubai. “Ana Carolina é incrível. Vamos projetar sua marca como Mini Top Model. Queremos ela presente nos principais Fashion Weeks”, comentou Marcos Utrera, presidente da Organização Mini Universo.



Aninha que é preparada pelo consultor de misses Paulo Filho, em Fevereiro conquistou o título de Mini Miss Brasil em Curitiba / Paraná. Desde então, segue se preparando para a competição internacional. A pequena princesa que sonha em ser médica começará o planejamento para sua próxima competição.

“Esse foi apenas o primeiro desafio internacional da Aninha. Ela cresceu muito. Brilhou do começou ao fim e abriu caminho para que mais crianças do Brasil sonhem em representar nosso país em competições internacionais. O que eu posso adiantar é que ela vai voltar! Aguardem nossa pequena Barbie!”, afirmou Paulo Filho.

