Um novo Paredão foi formado nesta madrugada de segunda-feira (28) no BBB 22 (Globo). Indicada pelo Líder Paulo André, Linn da Quebrada foi direto para a berlinda e não jogou a Prova Bate Volta. Já Arthur Aguiar já estava na disputa desde semana passada, quando foi o primeiro a sair da Prova do Líder.

Votada pela casa, Larissa empatou com Douglas Silva e PA acabou salvando o amigo no desempate. Ela, Arthur e Lucas disputaram a Prova Bate Volta de sorte e o “Barão da Piscadinha” foi quem se deu melhor e fugiu de mais um Paredão.

No momento de se defenderem, no tradicional discurso de 30 segundos, cada um falou o motivo pelo qual gostaria de continuar no programa. A começar por Arthur Aguiar, que defendeu sua estadia dizendo que está totalmente entregue ao reality.

“Quero muito ficar, não tenho medo de me comprometer com o jogo, eu me jogo e eu jogo. Tenho muita vontade de movimentar esse jogo, e por isso, peço para o público, meus fãs, minha equipe votarem para eu ficar. É difícil, agora com o Tiago saindo fica ainda mais”, afirmou, citando a desistência de Tiago Abravanel que aconteceu na tarde deste domingo (27).

Larissa foi a segunda a fazer sua defesa. A participante que entrou através da Casa de Vidro afirmou que já esperava por esse momento. “Não é novidade pra mim. Eu já esperava que isso acontecesse. Acredito que eu vim com um propósito de escrever a minha história, vim pela minha família e por mim. Eu ainda tenho muito a mostrar do que apenas duas semanas”, declarou.

Linn da Quebrada ou simplesmente Lina, seu nome de registro, disse que descobriu que estar no BBB é o seu sonho já estando lá dentro. “Sei que esse sonho não acabou pra mim. Estou completamente entregue ao jogo e as dificuldades dele. Quero continuar vivendo tudo isso (…) Quando eu vim pra cá, eu queria que o Brasil torcesse por alguém como eu, do jeito que eu sou”.

Com uma dinâmica diferente, os brothers foram divididos em dois grupos, sendo que cada um deles votaria em suas respectivas duplas formadas na prova de resistência da última quinta-feira (24). Mas antes da votação da casa ser iniciada, como Anjo, DG deu o colar de imunidade para Gustavo.

Ao indicar Lina, PA deu sua justificativa e começou dizendo que acreditava que não era surpresa para a casa. “Ela é uma adversária dentro do jogo, até acredito que é uma rivalidade saudável, não temos nada pessoal contra um e o outro”, explicou.

Sem entenderem nada, os participantes deixaram a sala de estar e se direcionaram para os quartos lollipop e grunge, a pedido do apresentador Tadeu Schmidt. Após estarem instalados –PA foi para o quarto do Líder–, a primeira dupla a ser chamada separadamente foi Lucas e Arthur. Os dois entraram juntos no confessionário e votaram em Larissa.

Eslovênia e Lina foram a segunda dupla a votar. Apesar de terem feito a prova da liderança juntas, as duas não são próximas no jogo e demoraram para chegar em um consenso de voto. Lina gostaria de votar em Laís e Larissa, duas aliadas da Eslovênia, e como o esperado, a sister se recusou em votar nas amigas para o Paredão. A Miss Pernambuco sugeriu votar em DG e mesmo sem querer, a cantora acatou o desejo da colega.

Eliezer e Vyni votaram em Jessilane. Os dois são muito amigos na casa, mas mesmo assim demoraram para chegar no nome da sister. Vyni estava mais resistente e gostaria de indicar DG ao Paredão.

Natália e Jessilane votaram na Eslovênia e também divergiram na opinião de voto. Natália queria indicar Larissa e Jessilane afirmou que nesse momento não se sentia confortável em votar na sister.

A dupla DG e Gustavo foi a quinta a entrar no confessionário. Os dois também não chegaram em um consenso e Gustavo abriu mão do seu desejo de votar na Laís e acatou a vontade do DG. Segundo ele, era uma forma de retribuir o presente da imunidade. DG escolheu Vyni e Gustavo concordou.

Jade e Laís votaram juntas no DG, ambas concordaram com a escolha e a decisão foi rápida.

Os únicos que votaram sozinhos foram Larissa e Pedro Scooby. Por não ter participado da prova do Líder —a sister machucou o pé durante a festa e não recebeu “alta médica” para competir na resistência–, Larissa votara em conjunto com Tiago Abravanel, ele que por sua vez também não jogou a prova porque não foi escolhido por ninguém.

Para se defender, Larissa escolheu votar no DG. O último a entrar no confessionário foi Scooby, dupla de PA na prova. Como foi vencedor e abriu mão do poder do Líder para ficar apenas imune, o surfista tinha um poder extra nessa formação: seu voto teve peso dois, ou seja, contabilizou dois votos em uma pessoa. Ele indicou Larissa.

No início da tarde do domingo (27), Tiago Abravanel apertou o botão de desistência e deixou o reality. Quando começou a tocar a sirene, os outros participantes se desesperaram e não conseguiram entender a atitude do cantor e ator.

Antes mesmo do BBB 22 começar, Tadeu Schmidt comentou sobre a saída de Tiago Abravanel durante a exibição do Fantástico, programa do qual ele apresentava antes de assumir o lugar de Tiago Leifert. “Essa decisão é o desfecho da história que ele mesmo escreveu no BBB”, explicou o apresentador.

“Tiago não queria se resumir a um grupo e priorizava as relações, por isso era querido por todos. Mas isso não fez com ele criasse alianças fortes capazes de protegê-lo no jogo. Encarar esse fato não foi fácil. Pior ainda quando ele percebeu que o seu nome estava sendo cogitado para o Paredão”, afirmou.

Schmidt também lembrou que Tiago Abravanel ficou de fora da última prova do Líder já que ninguém escolheu ele para formar dupla. Mais tarde, em conversa com os participantes, Tadeu Schmidt afirmou que o jogo segue e que Tiago está bem.