Arthur vence a Prova do Líder Avon Renew Vitaminas do BBB 21, na noite desta quinta-feira (25). Ele leva para casa R$ 10 mil em dinheiro e R$ 2.000 em produtos da marca.

Com a vitória, ele teve que escolher quatro pessoas para o Vip: Rodolffo, Caio, Pocah e Fiuk. Nesta semana, ficam na Xepa: Juliette, Camilla de Lucas, João Luiz, Gilberto, Sarah, Viih Tube e Thaís.

Os jogadores foram divididos em dois grupos e a prova consistia em cada um deles colocar uma bola pelo buraco de baixo da grade e retirar pelo alto com as mãos do lado de fora. Após pegar a bola, o jogador apertavao botão. Os três melhores de cada grupo se classificaram para a final.

Arthur foi o primeiro classificado na primeira rodada da prova, seguido de Thaís e Gil para a próxima fase da prova. Os outros três classificados nesta fase foram Rodolffo, Fiuk e Camilla de Luca.

Na segunda rodada do jogo, Arthur foi mais rápido e superou por segundos Fiuk na prova e virou o líder da semana.