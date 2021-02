Em meados de 2020, a Elma Chips lançou uma série de embalagens retrô em homenagem aos seus mais populares sabores de salgadinhos. A ideia fez sucesso com os consumidores, que lotaram a caixa de mensagens do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da PepsoCo, a esmagadora maioria com o mesmo pedido: a volta do Zambinos.

O salgadinho em formato e sabor de pizza foi um dos mais populares dos anos 80 e 90. A partir de fevereiro ele poderá ser encontrado em todos os pontos de venda. Mas, atenção: a venda será por tempo limitado. O Zambinos será vendido com preço médio sugerido de R$ 1,99 (31g) e R$ 4,99 (60g).

“Temos muito orgulho de poder dizer que ultrapassamos gerações com produtos que transmitem boas lembranças em diferentes ocasiões de consumo, por meio de uma marca que já está há 67 anos no mercado colecionando momentos especiais junto aos consumidores”, afirma Daniel Camillo, líder de snacks na PepsiCo Alimentos do Brasil.