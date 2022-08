Jamie Campbell Bower, 33, citou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, durante uma entrevista em que falava de vilania. O ator, que ficou conhecido por interpretar o monstro Vecna na quarta temporada de “Stranger Things” (Netflix), esteve recentemente no Brasil para promover a série.

Ele respondia a uma pergunta da revista Vulture sobre não considerar o monstro um vilão, quando fez a comparação. “O que o Vecna passou o levou a se tornar a pessoa que ele é”, avaliou. “Essa é a minha relação com a Vecna – não estamos falando da porra do Bolsonaro, que é um babaca completo.”

“Como ator e performer, eu tenho que ir [me aproximando assim]: ‘meu Deus, venha aqui, deixe-me amar sua criança interior, deixe-me entendê-lo ao invés de julgá-lo’. Eu não posso ir: ‘Ah, você é apenas um idiota’.”

Vecna é o grande vilão da quarta temporada de “Stranger Things”, que se tornou a série em língua inglesa mais assistida de todos os tempos na Netflix. Campbell Bower interpreta o personagem antes e depois de se tornar um dos monstros mais poderosos do Mundo Invertido.

Na entrevista, o ator também falou de sua carreira musical. Recentemente, ele lançou o single “I Am”, em cujo clipe ele interpreta um religioso obscuro. Ele disse que, de certa forma, a imagem que passa como ator e como músico caminham juntas.

“Eu diria que nada disso é uma persona”, avaliou. “As pessoas me perguntaram no passado: ‘O que atrai você nesses projetos sobrenaturais?’. Eu vou ser honesto com você: essas não são as únicas coisas para as quais eu faço testes.”

“Eu tive produtores musicais dizendo: ‘O que você está fazendo é tão inteligente, porque você está realmente aproveitando tudo o que está acontecendo'”, revelou. E eu fico tipo: ‘Eu não estou fazendo isso?’. Não faz sentido sentar no final do dia e pensar: como posso unir essas coisas? Eu vou ser eu mesmo sem desculpas, e vamos ver o que acontece a partir daí.”