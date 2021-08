Kefera Buchmann, 28, fez uma série de postagens nas redes sociais onde falou sobre sobre sua orientação sexual, declarando indiretamente ser bissexual. A atriz agradeceu as mensagens que recebeu após as publicações que dão a entender sobre sua orientação sexual.

“Obrigada por todas as mensagens. Tô meio com frio na barriga, mas, também, aliviada…”, escreveu a curitibana no Twitter.

Ela também postou no stories do Instagram uma mensagem de agradecimento acompanhada de um arco-íris e de três corações com as cores da bandeira do orgulho bissexual. “Em relação ao todo, se é que me entendem, obrigada, de verdade, pelas mensagens. E por tudo. Valeu, de verdade”, disse.

Kéfera também postou um vídeo onde brincou sobre dizerem que ela se declarou lésbica. Nele, ela diz que o “B” da sigla LGBTQIA+ não é de Beyónce.

“Obviamente estou recebendo muitas mensagens de ‘ah, está se assumindo sapatão’. Então, eu não diria sapatão. Mas o LG – B – TQIA+ da sigla, o B não é de Beyoncé, entenderam? Ai ai…”, disse ela, enfatizando nas entrelinhas a bissexualidade. No post, ela ainda incluiu emojis de arco-íris, um símbolo da comunidade LGBTQIA+.

Fim do canal!

Em julho de 2020, Kéfera anunciou o fim de seu canal no YouTube, o 5incominutos. Ela já não postava nada no canal havia cerca de um ano, e gravou um vídeo de pouco mais de 16 minutos, contando sobre deixar o canal, principalmente pela pressão constante do público e também por se sentir julgada por cada nova mudança que tenta implementar.

“Dez anos é muita coisa. Nesses dez anos eu vi, ouvi e li muita coisa ao meu respeito. E é muito complicado quando as pessoas dão a opinião delas sobre você e elas não te conhecem a fundo. Tudo o que eu postei aqui até hoje foi uma parcela de mim, e muitos dos vídeos que tem aqui já não me representam mais de forma alguma. São pensamentos que eu tinha quando eu tinha 17, 18, 19 anos, que mudou tanto”, desabafou.

Ela reclamou da relutância dos seguidores em não aceitarem que ela mudou, assim como todo mundo. “Parece que nunca estava bom, as pessoas nunca estavam satisfeitas com quem eu estava sendo naquele momento e isso começou a me fazer mal”. Kéfera afirmou que chegou ao limite na tentativa de satisfazer seu público. “Eu tentei agradar ao público tentando ser quem eu não era mais e fazendo vídeos sobre assuntos que eu não queria mais. O que eu propus de novo teve relutância. Como sempre. Eu não tive mais saco para aguentar gente reclamando das minhas mudanças”.