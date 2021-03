A protagonista da série “Bridgerton” (Netflix), Phoebe Dynevor, 25, está namorando o ator Pete Davidson, 27, ex-noivo da cantora Ariana Grande, 27. Segundo o tabloide britânico Daily Mail, o casal estaria junto desde fevereiro.

O tabloide informou que Phoebe se aproximou do ator de “Esquadrão Suicida” depois que ele voou de Nova York para sua cidade natal, onde eles teriam passado um tempo juntos. A atriz esteve em fevereiro em Nova York, onde vive o ator, para filmar a série de TV Younger.

Davidson foi flagrado por fãs em Altrincham, Grande Manchester, na Inglaterra, no último domingo (21). Uma página do Facebook chamada Altrincham HQ compartilhou uma foto dele com óculos escuros enquanto posava para foto com dois fãs. A página dizia que ele ficaria na casa de amigos em Altrincham.

Esta não é a primeira vez que um ator é apontado como namorado da atriz. Em janeiro, boatos que começaram a circular pela internet apontavam que Phoebe estaria namorando na vida real com o Regé-Jean Page, 31, seu par na série, devido a química em cena.

Na trama, Phoebe vive Daphne Bridgerton, uma moça da alta sociedade da Londres do século 19 que acaba por se envolver com o Duque de Hastings (Regé-Jean Page). É com ele que as cenas de muita intimidade acontecem.

A atriz afirma que a química entre sua personagem, Daphne Bridgerton, e Simon Basset, interpretado por Regé-Jean Page, 31, é fruto de seis semanas de preparação com um coordenador de intimidade.

Segundo ela, a conexão com Page deu certo e os dois são “ying e yang”. “Foi uma dinâmica muito interessante trabalhar com ele porque trabalhamos de formas bem diferentes, mas realmente um trouxe o melhor do outro e de nossas performances.”

O ator, aliás, riu dos boatos de que estaria namorando Phoebe na vida real. “Acho que tudo o que você precisa saber está na câmera. É por isso que apresentamos tudo tão bem para você”, brincou Regé-Jean Page, 31, à revista People. “Todas as faíscas saíram dos belos roteiros que nos foram entregues, então acho que esse material é mais do que suficiente”, acrescentou o ator.

A série “Bridgerton” é uma adaptação dos romances da autora Julia Quinn. No segundo livro, os holofotes mudam para o irmão mais velho de Daphne, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), mas Dynevor diz acreditar que há espaço para que o enredo vire de cabeça para baixo.

A atriz afirma que adoraria ver os papéis dos dois personagens invertidos em histórias futuras, já que Anthony passa grande parte do seu tempo se intrometendo nos assuntos da irmã, sem cuidar bem de seus próprios namoricos.

Phoebe Dynevor não foi para a escola de teatro, mas trabalha por mais de uma década na TV britânica. “Antes de ‘Bridgerton’, eu não estava trabalhando havia um bom tempo. Estava tendo aquele momento de ‘Oh, Deus’. E comecei a escrever e pensei, ‘Ok, vou me lançar no meu próprio negócio’. Você tem tantos desses momentos como atriz, porque é claro que tem a ver com talento, mas é principalmente sobre estar no lugar certo, na hora certa.”