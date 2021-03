Afastada dos outros brothers desde o Paredão de terça (9), Carla Diaz retornou nesta quinta (11) à casa principal do Big Brother Brasil 21. Vestida de Dummy, ela acordou os participantes e pediu para todos irem para a área externa. No local, ela então tirou a fantasia, gerando gritos e muita surpresa entre os outros confinados.

Na sequência, Carla abraçou e beijou Arthur. Depois, ela se ajoelhou no gramado e disse: “Arthur, você aceitar ser meu parceiro no jogo e no amor até o fim?”

Ainda no Quarto Secreto, ao receber a fantasia de Dummy minutos antes de sua volta, ela se animou. “Eu estou chocada. Estou amando esse programa. O povo vai pirar”, afirmou, aos risos. Só questionou não ter um salto alto “para ajudar essa atriz de 1,53 m”.

Durante o período em que ficou confinada no Quarto Secreto após ser escolhida pelo público em Paredão falso, Carla pôde ouvir conversas dos outros participantes sobre o jogo e sobre o comportamento dela ao longo da disputa.

Ela se chocou ao ouvir o que disseram Viih Tube, Sarah, Thaís, Gilberto e Projota. Em um dos momentos, Carla viu Viih dizer que ela havia saído por “fazer média”. A atriz também não gostou de ver Gil e Sarah criticando Juliette.

“Nossa, Juliette, por que não viramos melhores amigas antes? Ainda bem que eu não votei nela”, disse a sister ao ouvir a maquiadora a defendendo.