Com a eliminação de Pocah, na noite desta quinta-feira (29), o BBB 21 chega definitivamente em sua reta final. Juliette, Fiuk, Gil e Camilla de Lucas estão entre os quatro finalistas e disputam, em uma prova de resistência, uma vaga na grande final do reality.

Com trajetórias e alianças bem diferentes na casa, os quatro participantes que estão perto da final têm grandes torcidas e são fortes no jogo. Uma enquete realizada pelo site UOL, não oficial, aponta quem tem a preferência do público para levar a bolada de R$ 1,5 milhão.

Quem vai ganhar o BBB 21 ?

Juliette: 59,62%

Gil: 31,52%

Fiuk: 6,44%

Camilla de Lucas: 2,42%