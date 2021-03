Os fãs de Juliette resolveram defender a paraibana dos ataques que ela vem sofrendo de Fiuk no BBB 21. A página QG Juliette postou nesta quinta-feira (25): “já ouviram falar em comportamento passivo-agressivo? Esses informativos podem te ajudar a compreender melhor o assunto”, mostrando duas situações nas quais o cantor e a advogada se desentenderam.

Leia mais! Fiuk e Thaís se arrependem de terem ido para debaixo do edredom na madrugada no BBB

De acordo com as informações compartilhadas pela página, quando Juliette tentou explicar a Fiuk que flocão de milho serve para fazer cuscuz nordestino e não farofa, o cantor cometeu gaslighting com a advogada. “Ele distorce a informação para se favorecer, fazendo com que Juliette duvide do que fala ou sabe”, diz o informativo, que também fala sobre a recente briga por um bolo de chocolate.

No final, a página questiona: “quem nunca passou por isso em uma relação, amorosa ou não, em que você se sente culpada, duvidando de si mesma?”. Os comentários na postagem se dividiram entre aqueles que apoiaram que Fiuk tem sido abusivo com a advogada e outros apontando que as acusações eram graves e deveriam ser levadas à família do cantor, para que pudesse defendê-lo.

Os administradores da página de Fiuk chamaram a postagem de “surreal” e reclamaram que um “assunto tão sério” estivesse sendo tratado daquela forma. “É surreal a forma como estão reduzindo e banalizando um assunto tão sério. Alguns estão chamando Fiuk de abusador por causa de discussão em um reality show por bolo de chocolate e cuscuz”, escreveram no Twitter também na quinta feira (25).