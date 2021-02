O ator e cantor Fiuk, 30, foi confirmado como uma das celebridades que estarão no Big Brother Brasil 21, que começa na próxima segunda-feira (25). Ele estava entre os nomes mais cotados para a nova temporada e andava ausente de suas redes sociais, o que já indicaria que estava confinado.

Filho do cantor Fábio Jr., 67, Fiuk foi vocalista das bandas No Name e Hori e esteve em produções como “Malhação – ID” (Globo, 2009) e “A Força do Querer” (Globo, 2017). Essa última está sendo reprisada atualmente na faixa das 21h da emissora. Ele também esteve no SuperChef Celebridades, do programa Mais Você, e no Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Fiuk tentou despistar os fãs que já o apontavam como nome certo no BBB 21 e publicou, na última semana, vídeos fazendo uma tatuagem em seu Instagram. Mas seus seguidores logo suspeitaram se tratar de uma gravação antiga, apenas para alimentar as redes do cantor.

O mais recente trabalho do artista é a comédia “Me Tira da Mira”, em que ele trabalha ao lado do pai e da irmã, Cleo, 38. O filme é produzido por Cleo e dirigido por Hsu Chien Hsin, e tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2021.

Na vida pessoal, Fiuk já namorou com algumas celebridades bem conhecidas, como a atriz e apresentadora Sophia Abrahão, a cantora e ex-BBB Manu Gavassi e mais recentemente a atriz Isabella Scherer.

Nascido em São Paulo, o artista se considera uma pessoa tímida e fechada. “Atuar sempre me ajudou nesse sentido, me destravou até na minha vida pessoal”, admitiu.

Participar do programa vai ser um desafio para Fiuk. Ele diz que ficou emocionado com o convite para participar e que ganhou o apoio da irmã, Cleo. A estratégia dele vai ser fazer amizades. “No começo, vou tentar fingir que não ouvi muitas coisas, mas quero ver qual vai ser meu limite”, afirmou.

Ele pode ser um dos que se afeiçoem a cozinha do programa. “Cozinho para minha mãe e para minha família”, afirmou. “Todo santo dia o que eu faço quando eu acordo é cozinhar alguma coisa.”

A nova edição do BBB vai ao ar na próxima segunda com a promessa de ser “O Big dos Bigs”, reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, e disputar o título com anônimos, que compunham o grupo intitulado Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do grupo dos anônimos.

Para essa nova edição, o BBB promete novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do “Não”. O BBB 21 irá durar 100 dias e deve contar com 14 participantes.