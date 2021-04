Gilberto, após a eliminação de Sarah, sua parceira no BBB 21, ficou muito desestabilizado. Na manhã desta quarta-feira (31) o brother resolveu mudar o visual e raspou toda a barba que utilizava desde o início do programa.

Internautas fizeram muitos comentários sobre Gil sem sua barba. Chegaram até a o comparar com a cantora Britney Spears, 39, que raspou os cabelos durante um momento difícil em sua vida em 2007, e apostam que o pernambucano irá entrar em uma “nova era”.

Antes da mudança, o economista desabafou sozinho na varanda da casa. “Eu vou embora terça-feira”, falou. “Já deu para mim. Brasil, se é isso que vocês querem, me perdoem por tudo. Eu não vou aguentar a rejeição. Por tudo que é mais sagrado”, completa.

“Não vou aguentar uma semana aqui, não. Tem que ser muito forte”, continuou. Após ficar em silêncio por alguns minutos voltou a dizer: “Ai, meu Deus, queria que me liberassem pra eu ir embora sem perder nada. Não vou aguentar. Não aguento mais”.

Arthur comentou sobre a mudança no visual do brother. “Tirou a barba? Maior carinha de neném”. O pernambucano então responde: “Faltam seis dias”, fazendo referência ao paredão. “Para com isso”, diz o instrutor de crossfit. “Esse posto é meu, e você não vai roubar, não”, brinca.

Também nesta quarta-feira, Sarah esteve no programa Mais Você e disse que torce para Gil ser campeão. “Dá um desespero de ver ele sofrendo”, diz. “A culpa foi minha, a única errada fui eu.” Por fim, ela teceu muitos elogios para seu amigo.

A consultora de marketing afirmou que o G3, composto por ela, Gilberto e Juliette Freire, era muito unido, e que as brigas entre os três partiram muito mais dela do que do ecônomo, e que sente ele e a advogada tem uma conexão.