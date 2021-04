A maquiadora Juliette Freire, 31, do BBB 21, tem agora um perfil no Twitter que servirá para denunciar quem propagar ofensas, preconceitos e fake news contra a participante.

A novidade foi divulgada no domingo (4) pela própria conta dela no Twitter. “Criamos nosso perfil jurídico no Twitter. Contamos com vocês para nos enviarem DM ou marcarem comentários que contenham calúnia, difamação, preconceito ou fake news”, disse.

“Nos ajudem marcando apenas nesses casos, ok? Jogo limpo sempre”, emendou o comunicado com o pedido de ajuda público para combater qualquer tipo de bullying.

Criada no domingo, a conta @Jurídico Juliette Freire já conta com mais de dez mil seguidores. Somente seguidores aprovados podem ver seu conteúdo.

A equipe de Juliette já afirmou que ela tem sofrido diariamente com todos os tipos de discriminação e ofensas. Além de notícias falsas e vazamentos de dados pessoais.

A ideia da equipe é ter acesso a todas as imagens e/ou ofensas para que possa reunir grande material para entrar com as medidas legais cabíveis se preciso.

Juliette Freire continua sendo o maior fenômeno do BBB 21 (Globo) nas redes sociais. A advogada e maquiadora fechou mais uma semana com o maior crescimento entre todos os participantes.

Só na última semana, ela ganhou 2,2 milhões de seguidores, chegando à marca de 18,6 milhões no Instagram. O segundo participante com mais crescimento foi João Luiz, que conseguiu 600 mil novos seguidores.

Ela já bateu a amiga Viih Tube, que tem 18,5 milhões e era a participante com mais seguidores. A diferença é que Viih já entrou no programa com 16,2 milhões de seguidores, enquanto Juliette tinha pouco mais de 4.000.

De acordo com o Hype Auditor, Juliette já figura no ranking dos 20 maiores influenciadores do Brasil no aplicativo de fotos. Ela está na 17ª posição (e na 172ª posição quando se expande para os influenciadores de todo o mundo). A paraibana também conquistou um engajamento superior ao das pop stars Beyoncé e Anitta, ao da socialite Kim Kardashian e ao do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo.