Eliminado do BBB 21, o cantor Rodolffo disse que considerou justa a sua saída do reality após toda a repercussão negativa com relação à piada com o cabelo de João Luiz.

Em entrevista ao Mais Você, disse que já esperava pela eliminação. “Esperava e achei justo. É assunto delicado. Veio a tona e eu infelizmente estou no meio dele. Mas para o mundo talvez seria justo [minha saída]. Sou muito sincero. Se tiver que pegar pesado que peguem comigo”, disse.

Rodolffo também revelou não ter percebido a indireta dada pela cantora Ludmilla que apontou durante sua apresentação na casa que o mundo precisava respeitar a cor e o cabelo das pessoas.

“Não senti que aquele recado dela era para mim. Já tive comentários de pessoas que assistiram a minha reação e entenderam a minha ingenuidade. Estava curtindo o show e não percebi a indireta. Infelizmente”, comentou.

A partir de agora, o sertanejo, cuja música “Batom de Cereja” explodiu de acessos nas mídias digitais, pretende se aprofundar mais nas causas relacionadas ao racismo e negritude.

“Falha minha mesmo de não pesquisar. É obrigação de todo mundo, pretendo me aprofundar para ter mais conhecimento de forma rápida. Programa me ensinou muita coisa. Tive oportunidade de evolução. Quero ser um aponte para alavancar esse conhecimento.”

De acordo com ele, sua criação foi em meio à família por parte de pai que é negra. Porém, segundo ele, nunca havia comentários sobre dilemas da cor ou de preconceitos sofridos.

“A leveza com a qual eles sempre levaram isso foi diferente. Felizmente meu pai nunca se sentiu incomodado com preconceito. Quando vi o João falei que era massa demais seu estilo e que meu pai era parecido. Sou fã do João”, comentou.

Depois de passar por três paredões, Rodolffo se considerou mais forte na casa. Antes de toda a confusão com João, ele achava que estava bem no reality. Sarah e Carla haviam saído em paredões contra ele.

“Os outros dois que voltei me deram confiança. Falei que achava estar no rumo certo”, completou.