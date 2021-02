A consultora de marketing digital Sarah Andrade, 29, está convicta de que não será a planta da casa. Ela diz ter horror desse rótulo e não quer parecer ser a “bonitinha burrinha”. A ideia dela é mostrar muito mais e aproveitar todos os momentos.

“Sou uma pessoa de fácil convívio, mas com personalidade forte. Não gosto de briga, sou das pequenas manipulações e de observar”, conta. Ela está solteira há cinco anos e diz que só quer assumir um relacionamento sério se for para casar.

A moça é natural de Brasília e se considera estudiosa. É formada em publicidade e tem mestrado em Business. Aos 19 anos, morou durante um ano em Los Angeles para aprender a falar inglês. Com 24, já formada, voltou aos Estados Unidos para cursar um MBA.

Na ocasião, adorou viver o sonho americano e conhecer famosos de Hollywood incluindo Leonardo DiCaprio. Sarah adora festas, viagens e diz que seus amigos sempre falam sobre sua alegria contagiante. Porém, confessa guardar rancor.

A 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), vai ao ar na próxima segunda-feira (25) e promete ser “O Big dos Bigs”, reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do grupo dos anônimos.

Para essa nova edição, o BBB irá trazer novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do “Não”. O BBB 21 irá durar 100 dias e contará inicialmente com 14 participantes.