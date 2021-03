Sarah Andrade entrou em mais uma polêmica no BBB 21. Depois de Sarah dizer que gosta de Jair Bolsonaro, agora a sister revelou que costumava ir a festas mesmo durante a pandemia do novo coronavírus.

LEIA MAIS – Sarah perde torcida ao dizer que gosta de Bolsonaro. Já conferiu os memes?

Atualmente, o país vive o pior momento da pandemia com uma média móvel de mais de 2.000 mortes por dia. Esta semana foi a pior da pandemia até agora em mais de um ano com quase 3.000 mortes diárias.

Em uma conversa com Arthur no meio da festa do Líder Fiuk, na madrugada desta quinta-feira (18), Sarah confessou que ia em baladas e que não publicava vídeos nas redes sociais para não ser julgada.

De acordo com ela, numa das últimas que frequentou faltavam poucos dias para a tão temida entrevista final para entrar no reality. Uma pessoa da produção teria ligado para ela no meio da festa para perguntar como ela estava.

Foi então que Sarah fez as revelações que têm chocado a internet. “Durante a entrevista, ele falou para mim: ‘pandemia não existe para você? Ninguém está morrendo para você?’. E eu: ‘oxe, eu não estou sentindo nada'”, gargalhou ela.

A consultora de marketing digital também disse que a produção do reality pedia vídeos dos participantes para ver o que eles faziam no dia a dia antes do confinamento. E que em um deles, Sarah aparecia direto de um hospital após ter caído no meio de uma balada e batido o queixo após beber muito.

“Mandei vários vídeos que não postaria no Instagram. Eu ralei o queixo, faltavam duas semanas para vir para o Rio. Caí de bêbada, de cara no chão. E eu no hospital fazendo vídeo”, disse.

Arthur disse ter tido uma atitude contrária à da colega de confinamento. “Quando eles falaram desse assunto comigo, eu realmente segurei muita a onda. Eu só ia na casa de aluno meu, que estava convivendo no dia a dia”, contou o instrutor de crossfit.

Sarah rebateu: “Eu não. Eu estava indo…”, disse. Em outro momento, contou que só não pegou covid-19 porque “Deus me ama”.

Muita gente nas redes sociais pede a saída de Sarah. “Sarah debochou dos mortos. Isso é sobre desrespeito e soberba”, disparou uma seguidora.

“Esse papo da Sarah e do Arthur sobre furar a quarentena deveria no mínimo render um belo sermão”, apontou outra. “Não há espaço para tanto ranço que estou sentindo”, emendou uma outra seguidora. Até a publicação deste texto a equipe de Sarah não havia se pronunciado sobe o tema.