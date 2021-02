O maior sonho da cirurgiã-dentista Thaís Braz, 27, é ter o seu próprio cantinho. Natural de Luziânia (GO), ela é especializada em odontopediatria e ainda mora com os pais. Tem como desejo conhecer o planeta e expandir seu negócio. “Grita no meu peito a vontade de conhecer o mundo”.

Thaís já fez um curso de DJ e diz que não consegue ficar parada. Também se considera ser muito intensa. Para descrever sua personalidade, brinca que, quando criança, era quem mandava nas brincadeiras. “Mas tenho o coração bom”, ressalva.

A dentista imagina que vai enfrentar muitas confusões. “Sou a rainha das tretas. Adoro ser o centro das atenções. Gosto de aparecer, de chamar a atenção dos gatinhos”, confessa. Ela também conta que está sempre disponível para ajudar quem precisa e pretende colaborar nas atividades da casa.

Thaís revela que havia se inscrito na edição 18 do reality, mas não entrou. Ela faz trabalho com crianças carentes e quer investir em marca de biquíni. Já se apaixonou mais de 20 vezes em 2020, mas enjoa da pessoa em uma semana.

A 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), vai ao ar na próxima segunda-feira (25) e promete ser “O Big dos Bigs”, reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do grupo dos anônimos.

Para essa nova edição, o BBB irá trazer novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do “Não”. O BBB 21 irá durar 100 dias e contará inicialmente com 14 participantes.