A rede Globo está divulgando aos poucos mais detalhes sobre a nova casa do BBB 22, que estreia nesta segunda-feira (17) agora com apresentação de Tadeu Schmidt. Entre as novidades, o Botão do Adeus, no qual os brothers, se o apertarem, estarão diretamente eliminados da casa.,

O objetivo é tornar mais direto esse momento, “sem enrolação” caso algum pense em desistir da bolada.

A decoração da nova casa está bastante colorida e, conforme o próprio Tadeu Schmidt remete o tempo pré-BBB, com referencias aos anos 70, 80, 90…

