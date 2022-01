O Big Brother Brasil 2022 estreia oficialmente nesta segunda-feira (17). O programa vai ao ar pela TV Globo, de segunda a sábado, depois da novela “Um Lugar ao Sol” e, no domingo, depois do “Fantástico”. Na última sexta-feira (14), o público conheceu os 20 participantes da nova edição. Assim como nas duas edições anteriores, 20 e 21, o BBB 22 também será dividido em dois grupos: Camarote, formado por famosos, e Pipoca, por anônimos.

A chegada dos participantes na casa do BBB pode ser vista na estreia do programa, ou seja, nesta segunda-feira (17), depois da novela das 9, por volta das 22h20, na TV e também no aplicativo Globoplay.

Vale lembrar que a casa está toda modificada e com novo visual. A decoração desse ano segue referencias dos anos 70, 80 e 90.

Como ver o BBB 22 on-line e 24 horas?

Quem é assinante do Globoplay ou do Pay-per-view, a transmissão começa logo depois do primeiro episódio na TV Globo. Serão mais de onze câmeras exclusivas, funcionando durante 24 por dias.