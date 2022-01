A nova edição do reality show de maior audiência da TV brasileira está chegando. O Big Brother Brasil (BBB) estreia nesta segunda-feira (17), na TV Globo, logo após da novela “Um Lugar ao Sol”. Para apresentar os participantes da 22ª edição do reality, o canal criou o “Big Day”, onde vai revelar os competidores do prêmio milionário durante a programação da emissora que começa a partir da edição especial da novela “O Cravo e a Rosa” nesta sexta-feira (14).

Sucesso nas duas edições anteriores, o BBB 22 volta a ser dividido em dois grupos: Camarote, formado por cantores, atores e influenciadores digitais; e o Pipoca, formado por pessoas anônimas.

Conheça todos os participantes do BBB 22:

Laís – Crixás (GO)

Laís de Crixás (GO). Foto: Divulgação/Globo

Natural de Crixás, em Goiás, Laís é médica e tem 30 anos. Atua em clínica geral, atualmente na linha de frente contra a Covid-19, e está terminando especialização em Dermatologia. Trabalha como plantonista em um hospital e diz que a pandemia foi o período mais difícil de sua vida. Teve uma infância típica de interior, brincando na roça, subindo em árvores. É apaixonada por animais e já adotou toda espécie de bichos. Deixou a cidade natal aos 14 anos para cursar o ensino médio em Goiânia. Mais tarde, foi para João Pessoa, na Paraíba, para fazer faculdade de Medicina. Depois de formada voltou para Crixás, onde mora com a família.

Luciano – Florianópolis (SC)

Luciano de Florianópolis está no BBB 22. Foto: Divulgação/Globo

Luciano é nascido e criado em Florianópolis, em Santa Catarina, tem 28 anos e é ator e bailarino. Na infância, passada na periferia de sua cidade, com apenas 5 anos e na contramão dos seus irmãos, que sempre viveram a cultura do hip hop, ingressou na aula de balé clássico. Já adulto, cursou atuação e começou a trabalhar como modelo. Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Conta que sua veia artística sempre foi muito incentivada pela mãe, que o criou sozinha, e que adora ser o centro das atenções. Já viveu um relacionamento não-monogâmico durante oito anos e, atualmente, entra na casa comprometido.

Jessilane – Valparaíso de Goiás (GO)

Jessilane de Valparaíso de Goiás está no BBB 22. Foto: Divulgação/Globo

A professora de Biologia Jessilane, de 26 anos, é natural da Bahia, mas mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás, desde os primeiros dias de vida. Sempre teve o desejo de ajudar nas contas de casa e, por isso, seu primeiro trabalho de carteira assinada foi aos 14 anos. Nunca deixou de lado os estudos. Já formada, aprendeu Libras para poder lecionar para alunos surdos e, atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete. Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza. Tem muito orgulho da carreira acadêmica que trilhou.

