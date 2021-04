Após alguns meses de negociação, o canal Viva confirmou nesta quarta-feira (31) a data da reprise da primeira edição do Big Brother Brasil, exibida originalmente em 2002 com apresentação de Pedro Bial e Marisa Orth.

Em comunicado, o canal afirmou que a partir do dia 11 de maio o reality de confinamento da Globo será exibido de segunda a sábado, às 19h30, e aos domingos, a partir das 23h45. A reprise do programa vai ao ar uma semana depois de o término do BBB 21, que deve finalizar em 4 de maio.

O Viva disse ainda que a segunda edição do reality será reprisada na sequência do BBB 1. Kleber Bambam foi o vencedor da primeira temporada, e Rodrigo Cowboy levou a segunda.

O então dançarino e vendedor de cocos Kleber Bambam fez história ao criar um personagem para não se sentir isolado na primeiro edição do BBB. A “boneca Maria Eugênia”, feita de um cabide, comoveu o público e foi um dos destaques da edição.

Em um determinado momento do programa, a produção chegou a retirar Maria Eugênia da casa, o que fez com que Bambam chorasse copiosamente pela ausência dela. “Quando eu estava sozinho aqui, ela era minha única companhia”, disse Bambam, na época, ao justificar a ligação tão forte que tinha com o objeto.