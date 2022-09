Uma música lançada a cada 45 dias é o ritmo que vem embalando a carreira de Betto Zanchi. E a próxima faixa pop rock do cantor e compositor já está em compasso de espera para ganhar as plataformas digitais, pelas mãos da gravadora MS Produções Artísticas, sediada em Curitiba (PR).

Depois do sucesso de acessos de “Seja Amor”, o músico lança, nesta sexta-feira (23/09), a autoral “Eu Faria Tudo Outra Vez”, já disponível para pré-salvamento em seu perfil no Instagram (www.instagram.com/bettozanchi/).

Superação, resiliência e, claro, paixão, embalam a temática da composição. “É uma música romântica que retrata um amor que nasceu na primavera com um encontro, uma rosa e um beijo. Mesmo com todas as dificuldades, esse amor resiste ao tempo e permanece. Se perguntarem a esse casal se eles passariam por tudo novamente, a resposta é: ‘Eu faria tudo outro vez’”, descreve Betto Zanchi.

A canção fará parte do seu primeiro álbum solo, que tem a produção musical assinada por Adriano Daga, produtor e baterista da Banda Malta. Também está no set list dos shows que o cantor tem feito por Estados do Sul e do Sudeste do país. No palco, o intérprete mescla sons autorais e releituras de grandes hits do pop rock nacional, com influências variadas de nomes como Legião Urbana, Jota Quest, LS Jack, Capital Inicial, Foo Fighters, Nickelback, Creed e Chris Daughtry.

“O álbum que vem tomando corpo ao longo de 2022 abraça a missão de enfatizar que o pop rock brasileiro está mais vivo do que nunca, com essência, romantismo e inovação, mas sem perder a originalidade. O trabalho surge com esse propósito de mostrar a verve superpotente do gênero que atravessa gerações”, acrescenta o artista.

História

Na estrada há mais de 15 anos, Betto Zanchi participou de realities como “Got Talent Brasil” e “Ídolos”, além de ter integrado variados projetos musicais e bandas. Ainda na infância, aos 9 anos, o talento precoce já se manifestava, fruto da criatividade e inspirações para rascunhar letras.

Um pouco mais tarde, no início de sua trajetória, aos 13 anos, Betto Zanchi passou a se apresentar em festivais pelas cidades paulistas (capital e interior), sempre acompanhado da mãe, Roseanne Zanchi, sua fiel escudeira, empresária e fã. Em 2022, um novo passo na carreira foi dado, ao firmar a parceria com a MS.

Fundada em 18 de agosto deste ano, a MS Produções Artísticas, produtora e gravadora, entrou em cena para aquecer o mercado fonográfico do Sul do país. A estrutura tem por diferenciais o oferecimento de equipamentos de ponta para apresentar soluções e excelência nos projetos. A sede fica localizada na Rua Rio Tietê, 1125, Bairro Alto, Curitiba.

A nova música do Betto Zanchi estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, YouTube Music e Amazon Music. Acesso aos canais para pré-salvamento: no perfil no Instagram (www.instagram.com/bettozanchi/)