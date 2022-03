Os brothers foram surpreendidos pela produção do BBB 22 no começo da noite desta terça-feira (9). Lucas conversava com Jessilane e Natália quando teve a atenção chamada pela “Voz” da casa, pedindo para devolver os produtos que pegaram em excesso na despensa.

“Atenção, todos! Os produtos de maquiagem devem ser guardados somente nas maletas de maquiagem, são presentes pra vocês. Os produtos oferecidos nas despensas na casa, são para uso de vocês durante o programa. Portanto, devolvam os excessos às prateleiras imediatamente”, disse a produção.

Assim que ouviu o chamado, Lucas confessou: “Tomei um esporro”. Depois, ele foi ao Quarto Grunge, pegou a sua mala e a levou para a despensa, sendo ajudado por outros participantes. Assim que viram a quantidade de produtos, se espantaram: “Meu deus, Lucas, você vai abrir uma farmácia? O que você pensou em fazer?”, perguntou Eliezer.

Outros confinados também se impressionaram assim que viram o número de produtos que Lucas planejava levar do BBB. Linn da Quebrada não perdeu a chance de fazer piada com o brother: “Contrabando, Lucas?”, perguntou ela, irônica.

Mais cedo, Lucas havia dito que gostou muito do protetor solar fornecido pela produção, através de uma parceria comercial. Em seguida, confessou que havia separado “algumas” coisas para levar para casa, o que ligou o sinal de alerta na produção.