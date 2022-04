O diretor do Big Brother Brasil 22 (Globo) Boninho disse que o participante Arthur Aguiar ficará no Quarto Secreto pelas próximas 36 horas.

O brother está no aposento porque venceu com 82,8% dos votos o Paredão falso da edição, numa disputa com Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer.

“Arthur, aproveita essas 36 horas de Big Boss! Tem muito card pra brincar!”, escreveu o diretor pelas redes sociais.

No Quarto Secreto, Arthur pode ver o que acontece com os outros brothers por uma televisão. O áudio das imagens, entretanto, só será acionado quando ele usar os cards disponíveis. Se ele usar todos os cards, poderá assistir a um flashback do momento da falsa eliminação.

Ele também terá direito a um poder de “Big Boss”, que permite a ele tomar decisões sobre a casa -poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.