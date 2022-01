José Bonifácio Brasil de Oliveira, ou só Boninho, afirmou que nesta sexta-feira (21) os conflitos vão começar a aparecer no Big Brother Brasil 2022. (BBB 22) O diretor do programa usou as redes sociais para compartilhar as suas expectativas em relação ao desempenho dos participantes.

“Virei comentarista de BBB? Não [risada] É o Big Boss começando a provocação. Nada melhor que ver como um líder se comporta e amanhã ainda vamos ter xepa e vip formados! A pressão muda”, disse Boninho, que também gravou um vídeo.

Na filmagem publicada em seu perfil da rede social, o diretor de televisão explicou que o BBB 22 começou diferente devido à nova onda da Covid-19, que afetou diretamente a entrada de três participantes do Camarote que receberam diagnóstico positivo para a doença dias antes da estreia.

No entanto, agora o elenco está completo. Jade Picon, 20, Arthur Aguiar, 33, e Linn da Quebrada, 31, entraram no reality nesta quinta-feira (20) e já movimentaram o jogo, que segundo Boninho “começa de verdade” nesta sexta-feira com a prova que valerá o Líder e o Anjo.

“A gente mudou um pouco a dinâmica e amanhã é um dia bem preciso e bem importante. (…) Eles estão começando a discutir alianças, estão entendendo o perigo do jogo de você não saber o que está acontecendo”, afirmou.

Boninho acredita que a tranquilidade que atualmente reina na casa mais vigiada do Brasil deve acabar logo. “Ainda está muito calmo, algumas alfinetadas leves, mas amanhã com a prova a coisa toda muda porque aí as pessoas vão para onde a gente diz não estar, no paredão”, continuou.

O diretor ainda avaliou como “bem bacana” as conversas que os brothers e sisters estão tendo, mas voltou a afirmar que tudo está prestes a mudar. “É muito importante ver o que vai acontecer porque é um novo clique”, finalizou.

Virei comentarista de @bbb ? Não!! Hahahaha É o Big Boss começando a provocação. Nada melhor que ver como um líder se comporta e amanhã ainda vamos ter xepa e vip formados! A pressão muda pic.twitter.com/owZaNKCizB — J.B. Oliveira (@boninho) January 21, 2022

Até o momento, quatro participantes – dois Pipoca e dois Camarote – estão salvos do paredão. Laís e Bárbara, que venceram a primeira prova de resistência da edição com 12 horas de duração. E Arthur e Douglas Silva, que também conquistaram a imunidade na prova de habilidade esta quinta-feira (20).

A dinâmica do primeiro domingo (23) de votação para o paredão vai contar com contragolpe do indicado do Líder –este que vai direto para a berlinda, sem chances de escapatória– e os dois mais votados que vão disputar a prova bate e volta.