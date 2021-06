William Bonner, 57, usou as redes sociais nesta quinta-feira (10) para lançar um mistério. O apresentador do Jornal Nacional (Globo) publicou um vídeo em que afirma que a edição desta quinta do telejornal vai ter um “momento especial”.

“Hoje [dia 10] vai ter um momento especial no JN”, contou na legenda de uma imagem que mostrava um emoji com um homem de barba branca. “Eu sei o que é. Mas vocês não sabem.”

Ele continuou instigando os seguidores, na sequência, ao publicar um vídeo sobre o assunto. “Então, sobre esse momento especial que vai ter hoje no JN, eu sei até quanto tempo isso vai durar”, disse. Ele usou hashtags como #momentoespecial, #segredo e #surpresa.

Depois, ele ainda publicou um novo vídeo, desta vez mais longo. Nas imagens, ele mostra a visão de sua sala, com pessoas trabalhando na redação. Depois, exibe diversos cantinhos com premiações, fotos e presentes recebidos ao longo dos anos.

Ele se detém um pouco sobre um cartão com a mensagem “Somos Instantes”. No final, repete mais uma vez: “Hoje tem um momento especial no Jornal Nacional, mas vocês não sabem o que é”.

Sem saber ao certo do que se trata o anúncio, os seguidores do jornalista passaram a lançar diversas teorias. Uma das mais fortes é a de que ele iria se aposentar ou sair da bancada do telejornal. “Isso tá com cara de despedida, tio”, disse uma seguidora. “Se você sair do jornal, acabou a vida”, comentou outra.

Também houve quem apostou em coisas menos radicais, como que ele tiraria a barba que chamou a atenção do público recentemente, ou mesmo no anúncio de uma notícia impactante, como um suposto impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).